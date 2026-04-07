"Всю страну можно уничтожить за одну ночь". Трамп публично обратился к Ирану
Трамп пытается запугать Иран
Американский лидер Дональд Трамп угрожает Ирану, что Штаты-де способны "уничтожить его за одну ночь". Таким образом, президент США добивается от Тегерана разблокирования Ормузского пролива.

  • Трамп уверяет, что процесс уничтожения Ирана может начаться уже следующею ночью.
  • США не волнует, что их удары по Ирану могут квалифицироваться как военные преступления.

Глава Белого дома выступил с новыми громкими заявлениями накануне установленного им окончательного срока во вторник в 20:00 по восточному времени.

Трамп рассчитывал на то, что официальный Тегеран подпишет соглашение с Вашингтоном, поскольку, мол, испугается американских атак на гражданскую инфраструктуру, в том числе на мосты и электростанции.

Всю страну можно уничтожить за одну ночь, и эта ночь может быть завтра вечером.

Дональд Трамп

По убеждению главы Белого дома, он якобы уже смог свергнуть иранский режим.

Более того, американский лидер утверждает, что новые власти проводят переговоры с США "в духе доброй воли".

По словам Дональда Трама, у его команды есть план быстрого уничтожения "всех мостов и электростанций" в Иране, если ультиматум по разблокированию Ормузского пролива не будет выполнен.

Президента США не волнует тот факт, что эти атаки Штатов на гражданскую инфраструктуру могут квалифицироваться как военные преступления.

Больше по теме

Категория
Политика
Дата публикации
Додати до обраного
"Мы не согласны". Мэлони публично выступила против Трампа
Мелони также бросила вызов Трампу
Категория
Политика
Дата публикации
Додати до обраного
Сенат требует у Трампа объяснений по поводу визита подсанкционных депутатов РФ
Трамп
Категория
Политика
Дата публикации
Додати до обраного
Трамп может бросить Украину на произвол судьбы в войне против РФ
Трамп

