"Всю страну можно уничтожить за одну ночь". Трамп публично обратился к Ирану

Американский лидер Дональд Трамп угрожает Ирану, что Штаты-де способны "уничтожить его за одну ночь". Таким образом, президент США добивается от Тегерана разблокирования Ормузского пролива.
Главные тезисы
- Трамп уверяет, что процесс уничтожения Ирана может начаться уже следующею ночью.
- США не волнует, что их удары по Ирану могут квалифицироваться как военные преступления.
Трамп пытается запугать Иран
Глава Белого дома выступил с новыми громкими заявлениями накануне установленного им окончательного срока во вторник в 20:00 по восточному времени.
Трамп рассчитывал на то, что официальный Тегеран подпишет соглашение с Вашингтоном, поскольку, мол, испугается американских атак на гражданскую инфраструктуру, в том числе на мосты и электростанции.
По убеждению главы Белого дома, он якобы уже смог свергнуть иранский режим.
Более того, американский лидер утверждает, что новые власти проводят переговоры с США "в духе доброй воли".
По словам Дональда Трама, у его команды есть план быстрого уничтожения "всех мостов и электростанций" в Иране, если ультиматум по разблокированию Ормузского пролива не будет выполнен.
Президента США не волнует тот факт, что эти атаки Штатов на гражданскую инфраструктуру могут квалифицироваться как военные преступления.
