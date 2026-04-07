"Всю страну можно уничтожить за одну ночь". Трамп публично обратился к Ирану

Американский лидер Дональд Трамп угрожает Ирану, что Штаты-де способны "уничтожить его за одну ночь". Таким образом, президент США добивается от Тегерана разблокирования Ормузского пролива.

Трамп пытается запугать Иран

Глава Белого дома выступил с новыми громкими заявлениями накануне установленного им окончательного срока во вторник в 20:00 по восточному времени.

Трамп рассчитывал на то, что официальный Тегеран подпишет соглашение с Вашингтоном, поскольку, мол, испугается американских атак на гражданскую инфраструктуру, в том числе на мосты и электростанции.

Всю страну можно уничтожить за одну ночь, и эта ночь может быть завтра вечером. Дональд Трамп Президент США

По убеждению главы Белого дома, он якобы уже смог свергнуть иранский режим.

Более того, американский лидер утверждает, что новые власти проводят переговоры с США "в духе доброй воли".

По словам Дональда Трама, у его команды есть план быстрого уничтожения "всех мостов и электростанций" в Иране, если ультиматум по разблокированию Ормузского пролива не будет выполнен.