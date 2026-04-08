Трамп погодився зупинити бомбардування Ірану у разі розблокування Ормузької протоки

Президент США Дональд Трамп офіційно підтвердив, що готовий зупинити військову операцію проти Ірану на 2 тижні, якщо Тегеран згодиться повністю відкрити Ормузьку протоку.

США, Іран та Ізраїль домовляються про перемир’я

За словами очільника Білого дому, він провів переговори із прем'єр-міністром Шехбазом Шаріфом і фельдмаршалом Асімом Муніром з Пакистану.

Останні нібито закликали Дональда Трампа призупинити застосування “руйнівної сили” проти Ірану.

За умови, що Ісламська Республіка Іран погодиться на ПОВНЕ, НЕГАЙНЕ та БЕЗПЕЧНЕ ВІДКРИТТЯ Ормузької протоки, я погоджуюся призупинити бомбардування та атаку на Іран на період двох тижнів. Це буде двостороннє ПРИПИНЕННЯ ВОГНЮ! Дональд Трамп Президент США

Очільник Білого дому також оголосив, що отримав від Ірану пропозицію з 10 пунктів.

На переконання Трампа, її можна вважати робочою основою для переговорів.

Ба більше, американський лідер запевнив, що всі попередні спірні питання між Сполученими Штатами та Іраном уже узгоджені.

На цьому тлі Трамп озвучив прогнощ, що за два наступні тижні офіційні Вашингтон та Тегеран завершать та оформлять Угоду.