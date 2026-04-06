"Він збожеволів". Республіканка Тейлор Ґрін закликала повстати проти Трампа
Ультраправа республіканка Марджорі Тейлор Ґрін публічно звернулася до членів адміністрації Дональда Трампа з закликом повстати проти президента США, поки не стало надто пізно. На її переконання, дії очільника Білого дому можуть призвести до краху США.

Головні тези:

  • Ґрін вважає вторгнення США в Іран фатальною помилкою.
  • Раніше політикиня активно підтримувала Трампа, однак нещодавно змінила свою позицію.

Ґрін кинула виклик Трампу

Екстрампістка не приховує свого обурення діями очільника Білого дому.

Вона також назвала членів команди Дональда Трампа “співучасниками” його злочинів.

Я не захищаю Іран, але давайте будемо чесними щодо всього цього. Протоку закрито, тому що США та Ізраїль розпочали неспровоковану війну проти Ірану, ґрунтуючись на тій самій ядерній брехні, яку вони поширювали десятиліттями, про те, що Іран будь-якої миті розробить ядерну зброю, — заявила політикиня.

На цьому тлі вона вирішила нагадати, що саме Ізраїль має ядерну зброю та здатен захистити себе без допомоги США.

Ґрін звернула увагу на те, що погрози Трампа бомбардувати електростанції та мости шкодять іранському народу, тим самим людям, яких, як стверджував Трамп, він звільняє.

Це не зробить Америку знову великою, це зло, — заявила американська політикиня.

