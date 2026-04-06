"Он сошел с ума". Республиканка Тейлор Грин призвала восстать против Трампа
Источник:  online.ua

Ультраправая республиканка Марджори Тейлор Грин публично обратилась к членам администрации Дональда Трампа с призывом восстать против президента США, пока не стало слишком поздно. По ее убеждению, действия главы Белого дома могут привести к краху США.

Главные тезисы

  • Грин считает вторжение США в Иран роковой ошибкой.
  • Ранее политик активно поддерживала Трампа, однако недавно изменила свою позицию.

Грин бросила вызов Трампу

Экс-трампистка не скрывает своего возмущения действиями главы Белого дома.

Она также назвала членов команды Дональда Трампа "соучастниками" его преступлений.

Я не защищаю Иран, но давайте будем честны. Пролив закрыт, потому что США и Израиль начали неспровоцированную войну против Ирана, основываясь на той самой ядерной лжи, которую они распространяли десятилетиями, о том, что Иран в любой момент разработает ядерное оружие, — заявила политик.

На этом фоне она решила напомнить, что именно у Израиля есть ядерное оружие и он способен защитить себя без помощи США.

Грин обратила внимание на то, что угрозы Трампа бомбардировать электростанции и мосты вредят иранскому народу, тем самым людям, которых, как утверждал Трамп, он освобождает.

Это не сделает Америку снова великой, это зло, — заявила американская политик.

