"Он сошел с ума". Республиканка Тейлор Грин призвала восстать против Трампа

Ультраправая республиканка Марджори Тейлор Грин публично обратилась к членам администрации Дональда Трампа с призывом восстать против президента США, пока не стало слишком поздно. По ее убеждению, действия главы Белого дома могут привести к краху США.
Главные тезисы
- Грин считает вторжение США в Иран роковой ошибкой.
- Ранее политик активно поддерживала Трампа, однако недавно изменила свою позицию.
Грин бросила вызов Трампу
Экс-трампистка не скрывает своего возмущения действиями главы Белого дома.
Она также назвала членов команды Дональда Трампа "соучастниками" его преступлений.
На этом фоне она решила напомнить, что именно у Израиля есть ядерное оружие и он способен защитить себя без помощи США.
Грин обратила внимание на то, что угрозы Трампа бомбардировать электростанции и мосты вредят иранскому народу, тем самым людям, которых, как утверждал Трамп, он освобождает.
Больше по теме
