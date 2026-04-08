Трамп согласился остановить бомбардировку Ирана в случае разблокирования Ормузского пролива

Президент США Дональд Трамп официально подтвердил, что готов остановить военную операцию против Ирана на 2 недели, если Тегеран согласится полностью открыть Ормузский пролив.

Главные тезисы

  • Пакистан якобы предотвратил самую мощную атаку США на Иран.
  • По мнению Трамп, финальное мирное соглашение будет подписано уже в ближайшее время.

По словам главы Белого дома, он провел переговоры с премьер-министром Шехбазом Шарифом и фельдмаршалом Асимом Муниром из Пакистана.

Последние якобы призвали Дональда Трампа остановить применение разрушительной силы против Ирана.

При условии, что Исламская Республика Иран согласится на ПОЛНОЕ, НЕМЕДЛЕННОЕ и БЕЗОПАСНОЕ ОТКРЫТИЕ Ормузского пролива, я соглашаюсь приостановить бомбардировку и атаку на Иран на период двух недель. Это будет двустороннее ПРЕКРАЩЕНИЕ ОГНЯ!

Дональд Трамп

Президент США

Глава Белого дома также объявил, что получил от Ирана предложение из 10 пунктов.

По мнению Трампа, его можно считать рабочей основой для переговоров.

Более того, американский лидер заверил, что все предыдущие спорные вопросы между Соединенными Штатами и Ираном уже согласованы.

На этом фоне Трамп озвучил прогноз, что за две следующие недели официальные Вашингтон и Тегеран завершат и оформят Соглашение.

От имени Соединенных Штатов Америки как Президент, а также представляя страны Ближнего Востока, для меня честь сообщить, что эта долговременная проблема приближается к решению, — добавил Трамп.

