Сегодня ночью погибнет целая цивилизация — Трамп

7 апреля президент США Дональд Трамп неожиданно для всех начал утверждать, что сегодня ночью вся иранская цивилизация будет уничтожена. Это не первая подобная угроза американского лидера в сторону официального Тегерана.

Трамп снова пытается запугать Иран

Сегодня ночью погибнет целая цивилизация, и ее уже никогда не вернуть снова. Я не хочу, чтобы это произошло, но, вероятно, так и будет. Однако теперь, когда мы имеем полное и тотальное изменение режима, где возможно будут преобладать другие, более умные и менее радикальные взгляды, может произойти что-то революционно удивительное, КТО ЗНАЕТ? Дональд Трамп Президент США

По словам главы Белого дома, сегодня вечером все человечество узнает об одном из важнейших моментов в долгой и сложной истории мира.

47 лет вымогательства, коррупции и смерти наконец-то прекратятся. Да благословит Бог этот замечательный народ Ирана! — сказано в заявлении Дональда Трампа.

Что важно понимать, накануне американский лидер начал уверять, что Штаты, дескать, способны Иран "уничтожить за одну ночь".

Всю страну можно уничтожить за одну ночь, и эта ночь может быть завтра вечером, — заявил президент США.

По мнению Трампа, на это ему понадобится всего 4 часа.