Сегодня ночью погибнет целая цивилизация — Трамп

7 апреля президент США Дональд Трамп неожиданно для всех начал утверждать, что сегодня ночью вся иранская цивилизация будет уничтожена. Это не первая подобная угроза американского лидера в сторону официального Тегерана.

Главные тезисы

  • Трамп объясняет свои действия тотальным свержением иранского режима.
  • По мнению американского лидера, на уничтожение Ирана понадобится 4 часа.

Трамп снова пытается запугать Иран

Сегодня ночью погибнет целая цивилизация, и ее уже никогда не вернуть снова. Я не хочу, чтобы это произошло, но, вероятно, так и будет. Однако теперь, когда мы имеем полное и тотальное изменение режима, где возможно будут преобладать другие, более умные и менее радикальные взгляды, может произойти что-то революционно удивительное, КТО ЗНАЕТ?

Президент США

По словам главы Белого дома, сегодня вечером все человечество узнает об одном из важнейших моментов в долгой и сложной истории мира.

47 лет вымогательства, коррупции и смерти наконец-то прекратятся. Да благословит Бог этот замечательный народ Ирана! — сказано в заявлении Дональда Трампа.

Что важно понимать, накануне американский лидер начал уверять, что Штаты, дескать, способны Иран "уничтожить за одну ночь".

Всю страну можно уничтожить за одну ночь, и эта ночь может быть завтра вечером, — заявил президент США.

По мнению Трампа, на это ему понадобится всего 4 часа.

Больше по теме

Категория
Политика
Дата публикации
Додати до обраного
"Мы не согласны". Мэлони публично выступила против Трампа
Мелони также бросила вызов Трампу
Категория
Мир
Дата публикации
Додати до обраного
Трамп отверг план завершения войны против Ирана
Трамп пока не спешит завершать войну против Ирана
Категория
Мир
Дата публикации
Додати до обраного
"Всю страну можно уничтожить за одну ночь". Трамп публично обратился к Ирану
The White House
Трамп пытается запугать Иран

