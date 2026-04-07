Сьогодні вночі загине ціла цивілізація — Трамп

Джерело: online.ua

7 квітня президент США Дональд Трамп неочікувано для всіх почав стверджувати, що сьогдні вночі уся іранська цивілізація буде знищена. Це не перша така погроза американського лідера у бік офіційного Тегерана.

Головні тези:

  • Трамп пояснює свої дії тотальною зміною іранського режиму.
  • На думку американського лідера, на знищення Ірану знадобиться 4 години.

Сьогодні вночі загине ціла цивілізація, і її вже ніколи не повернути знову. Я не хочу, щоб це сталося, але, мабуть, так і буде. Однак, тепер, коли ми маємо повну і тотальну зміну режиму, де можливо переважатимуть інші, розумніші та менш радикальні погляди може статися щось революційно дивовижне, ХТО ЗНАЄ?

Дональд Трамп

Президент США

За словами очільника Білого дому, сьогодні ввечері усе людство дізнається про один із найважливіших моментів у довгій й складній історії світу.

47 років здирництва, корупції та смерті нарешті припиняться. Нехай Бог благословить цей чудовий народ Ірану! — йдеться в заяві Дональда Трампа.

Що важливо розуміти, напередодні американський лідер почав запевняти, що Штати, мовляв, здатні Іран "знищити за одну ніч".

Усю країну можна знищити за одну ніч, і ця ніч може бути завтра ввечері, — заявив президент США.

На переконання Трампа, на це йому знадобиться лише 4 години.

Більше по темі

Категорія
Політика
Дата публікації
Додати до обраного
"Ми не згодні". Мелоні публічно виступила проти Трампа
Мелоні також кинула виклик Трампу
Категорія
Світ
Дата публікації
Додати до обраного
Трамп відкинув план завершення війни проти Ірану
Трамп поки не поспішає завершувати війну проти Ірану
Категорія
Світ
Дата публікації
Додати до обраного
"Усю країну можна знищити за одну ніч". Трамп публічно звернувся до Ірану
