Сьогодні вночі загине ціла цивілізація — Трамп

7 квітня президент США Дональд Трамп неочікувано для всіх почав стверджувати, що сьогдні вночі уся іранська цивілізація буде знищена. Це не перша така погроза американського лідера у бік офіційного Тегерана.
Головні тези:
- Трамп пояснює свої дії тотальною зміною іранського режиму.
- На думку американського лідера, на знищення Ірану знадобиться 4 години.
Трамп знову намагається залякати Іран
За словами очільника Білого дому, сьогодні ввечері усе людство дізнається про один із найважливіших моментів у довгій й складній історії світу.
Що важливо розуміти, напередодні американський лідер почав запевняти, що Штати, мовляв, здатні Іран "знищити за одну ніч".
На переконання Трампа, на це йому знадобиться лише 4 години.
