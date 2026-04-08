Глава Пентагона обманывает Трампа отчетами о войне в Иране

Согласно данным издания The Washington Post, заявления и отчеты министра обороны США Пита Гегсета о войне на Ближнем Востоке "слишком оптимистичны" и фактически дезинформируют президента Дональда Трампа и весь американский народ.

Пентагон гиперболизирует успехи США на Ближнем Востоке

По словам журналистов, причудливая, однако успешная миссия по спасению пилотов сбитого Ираном истребителя F-15E, указывает на то, что громкие заявления Хегсета о господстве США в воздухе являются преувеличением.

Пит не говорит президенту правду. В результате президент постоянно повторяет обманчивую информацию, — заявил СМИ инсайдер в Белом доме.

Красноречивым фактом являются постоянные заявления Хегсета о том, что иранский режим "не имеет противовоздушной обороны" и "ничего не может сделать" с вторжением США с воздуха.

Несмотря на это, Дональд Трамп вынужден был публично объявить, что Тегеран уничтожил американский истребитель F-15 ракетой с тепловой наводкой.

Ему повезло. Это был счастливый случай, — начал оправдываться американский лидер.

Как утверждают инсайдеры, также у команды Трампа есть много вопросов к Хегсету по поводу заявлений об успешных усилиях США в процессе уничтожения ракетных и беспилотных программ Ирана.

Что важно понимать, более 50% ракетных пусковых установок Тегерана остаются невредимыми.

Более того, иранский режим располагает еще тысячами беспилотников.