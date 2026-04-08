Перемир'я на Близькому Сході — Зеленський уперше відреагував

Глава держави Володимир Зеленський вітає рішення США, Ізраїлю та Ірану щодо встановлення тимчасового перемир'я у війні на Близькому Сході. На його переконання, це дійсно “правильне рішення” на даному етапі.

Припинення вогню — це правильне рішення, що веде до закінчення війни. Це збереження життя людей, відмова від руйнування міст і сіл, можливість для електростанцій та іншої інфраструктури нормально працювати, а отже, це час та необхідні умови, щоб дипломатія могла дати результат. Володимир Зеленський Президент України

На тлі останніх подій глава держави нагадав, що саме Україна завжди добивалася мирного врегулювання у загарбницькій російській війні.

За словами Зеленського, офіційний Київ підтримує тишу на Близькому Сході та в Затоці, яка відкриває шлях для дипломатичної роботи.

Україна ще раз повторює Росії: ми готові відповідати дзеркально, якщо росіяни припинять свої удари. Це очевидно для всіх — що припинення вогню може створити правильні передумови для домовленостей. Різні країни були залучені до процесу перемовин, і важливо, що Сполучені Штати зробили цей дипломатичний крок.

Зеленський звернув увагу на те, що саме Україна активно долучилася до процесу захисту життя на Близькому Сході та в Затоці.