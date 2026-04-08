Перемир'я на Близькому Сході — Зеленський уперше відреагував

Глава держави Володимир Зеленський вітає рішення США, Ізраїлю та Ірану щодо встановлення тимчасового перемир'я у війні на Близькому Сході. На його переконання, це дійсно “правильне рішення” на даному етапі.
Головні тези:
- Зеленський наголосив, що зараз принципово захистити й свободу мореплавства в Ормузькій протоці.
- За його словами, безпеки після війни має стати більше, а не менше.
Зеленський прокоментував рішення США, Ізраїлю та Ірану
На тлі останніх подій глава держави нагадав, що саме Україна завжди добивалася мирного врегулювання у загарбницькій російській війні.
За словами Зеленського, офіційний Київ підтримує тишу на Близькому Сході та в Затоці, яка відкриває шлях для дипломатичної роботи.
Зеленський звернув увагу на те, що саме Україна активно долучилася до процесу захисту життя на Близькому Сході та в Затоці.
Глава держави підтвердив, що українські експертні військові команди продовжать працювати в регіоні заради подальшого розвитку безпекових спроможностей.
