Перемир'я на Близькому Сході — Зеленський уперше відреагував
Глава держави Володимир Зеленський вітає рішення США, Ізраїлю та Ірану щодо встановлення тимчасового перемир'я у війні на Близькому Сході. На його переконання, це дійсно “правильне рішення” на даному етапі.

Головні тези:

  • Зеленський наголосив, що зараз принципово захистити й свободу мореплавства в Ормузькій протоці. 
  • За його словами, безпеки після війни має стати більше, а не менше.

Зеленський прокоментував рішення США, Ізраїлю та Ірану

Припинення вогню — це правильне рішення, що веде до закінчення війни. Це збереження життя людей, відмова від руйнування міст і сіл, можливість для електростанцій та іншої інфраструктури нормально працювати, а отже, це час та необхідні умови, щоб дипломатія могла дати результат.

Володимир Зеленський

Президент України

На тлі останніх подій глава держави нагадав, що саме Україна завжди добивалася мирного врегулювання у загарбницькій російській війні.

За словами Зеленського, офіційний Київ підтримує тишу на Близькому Сході та в Затоці, яка відкриває шлях для дипломатичної роботи.

Україна ще раз повторює Росії: ми готові відповідати дзеркально, якщо росіяни припинять свої удари. Це очевидно для всіх — що припинення вогню може створити правильні передумови для домовленостей. Різні країни були залучені до процесу перемовин, і важливо, що Сполучені Штати зробили цей дипломатичний крок.

Зеленський звернув увагу на те, що саме Україна активно долучилася до процесу захисту життя на Близькому Сході та в Затоці.

Глава держави підтвердив, що українські експертні військові команди продовжать працювати в регіоні заради подальшого розвитку безпекових спроможностей.

Більше по темі

Категорія
Політика
Дата публікації
Додати до обраного
Інсайдери розкрили деталі таємної угоди між Путіним і Орбаном
Орбан і Путін
Категорія
Світ
Дата публікації
Додати до обраного
Глава Пентагона дурить Трампа звітами щодо війни в Ірані
Гегсет
Категорія
Політика
Дата публікації
Додати до обраного
Путін планує створити буферну зону на Вінниччині
Путін

