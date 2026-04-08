Перемирие на Ближнем Востоке — Зеленский впервые отреагировал

Глава государства Владимир Зеленский приветствует решение США, Израиля и Ирана по установлению временного перемирия в войне на Ближнем Востоке. По его убеждению, это действительно правильное решение на данном этапе.
Главные тезисы
- Зеленский подчеркнул, что сейчас принципиально защитить и свободу мореходства в Ормузском проливе.
- По его словам, безопасности после войны должно стать больше, а не меньше.
На фоне последних событий глава государства напомнил, что Украина всегда добивалась мирного урегулирования в захватнической российской войне.
По словам Зеленского, официальный Киев поддерживает тишину на Ближнем Востоке и в Заливе, открывающей путь для дипломатической работы.
Зеленский обратил внимание на то, что именно Украина активно присоединилась к процессу защиты жизни на Ближнем Востоке и в Заливе.
Глава государства подтвердил, что украинские экспертные военные команды продолжат работать в регионе ради дальнейшего развития возможностей безопасности.
