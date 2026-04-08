Перемирие на Ближнем Востоке — Зеленский впервые отреагировал

Глава государства Владимир Зеленский приветствует решение США, Израиля и Ирана по установлению временного перемирия в войне на Ближнем Востоке. По его убеждению, это действительно правильное решение на данном этапе.

Прекращение огня — это правильное решение, ведущее к окончанию войны. Это сохранение жизни людей, отказ от разрушения городов и сел, возможность для электростанций и другой инфраструктуры нормально работать, следовательно, это время и необходимые условия, чтобы дипломатия могла дать результат. Владимир Зеленский Президент Украины

На фоне последних событий глава государства напомнил, что Украина всегда добивалась мирного урегулирования в захватнической российской войне.

По словам Зеленского, официальный Киев поддерживает тишину на Ближнем Востоке и в Заливе, открывающей путь для дипломатической работы.

Украина еще раз повторяет России: мы готовы отвечать зеркально, если россияне прекратят свои удары. Это очевидно для всех — прекращение огня может создать правильные предпосылки для договоренностей. Различные страны были вовлечены в процесс переговоров, и важно, что Соединенные Штаты сделали этот дипломатический шаг.

Зеленский обратил внимание на то, что именно Украина активно присоединилась к процессу защиты жизни на Ближнем Востоке и в Заливе.