Путин планирует создать буферную зону в Винницкой области

Российский диктатор Владимир Путин впервые рассматривает сценарий создания буферной зоны в Винницкой области. Враг может попытаться реализовать этот план в рамках нового весенне-летнего наступления. С таким предупреждением выступил заместитель руководителя Офиса президента, бригадный генерал Павел Палиса.

План Путина относительно Винницкой области — что известно

Павел Палиса официально подтвердил, что в планах врага появился пункт создания буферной зоны в Винницкой области со стороны непризнанного Приднестровья.

Это впервые зафиксированы у них планы такого характера. Откровенно говорю, что паниковать здесь не стоит, потому что сейчас я не вижу у них сил для реализации всех этих намерений. Павел Палиса Заместитель руководителя Офиса президента, бригадный генерал

Как отметил Палиса, российские захватчики постоянно меняют свои планы, а также переносят дедлайны.

Что важно понимать, в 2026 году Путин продолжит концентрироваться на захвате Донецкой области.

І також при благоприятних для них умовах вони будуть розвивати і нарощувати зусилля на Південному напрямку — Александрівське і все Запорізьке направлення, — попередив заступник керівника ОП.

Более того, указано, что Путин не отказался от идеи формирования буферной зоны в Харьковской, Сумской и Черниговской областях, а также создания условий для попытки захвата Запорожья и Херсонщины.