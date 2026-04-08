Путин планирует создать буферную зону в Винницкой области

Российский диктатор Владимир Путин впервые рассматривает сценарий создания буферной зоны в Винницкой области. Враг может попытаться реализовать этот план в рамках нового весенне-летнего наступления. С таким предупреждением выступил заместитель руководителя Офиса президента, бригадный генерал Павел Палиса.
Главные тезисы
- Главной целью Путина остается Донецкая область.
- Также в центре внимания армии РФ остаются Александровское и Запорожское направления.
План Путина относительно Винницкой области — что известно
Павел Палиса официально подтвердил, что в планах врага появился пункт создания буферной зоны в Винницкой области со стороны непризнанного Приднестровья.
Как отметил Палиса, российские захватчики постоянно меняют свои планы, а также переносят дедлайны.
Что важно понимать, в 2026 году Путин продолжит концентрироваться на захвате Донецкой области.
Более того, указано, что Путин не отказался от идеи формирования буферной зоны в Харьковской, Сумской и Черниговской областях, а также создания условий для попытки захвата Запорожья и Херсонщины.
Также российский диктатор, несмотря ни на что, лелеет "агрессивные амбиции" по захвату Николаевской и Одесской областей.
Больше по теме
