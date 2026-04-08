Путин планирует создать буферную зону в Винницкой области
Категория
Политика
Дата публикации

Путин планирует создать буферную зону в Винницкой области

Путин
Читати українською
Источник:  РБК Украина

Российский диктатор Владимир Путин впервые рассматривает сценарий создания буферной зоны в Винницкой области. Враг может попытаться реализовать этот план в рамках нового весенне-летнего наступления. С таким предупреждением выступил заместитель руководителя Офиса президента, бригадный генерал Павел Палиса.

Главные тезисы

  • Главной целью Путина остается Донецкая область.
  • Также в центре внимания армии РФ остаются Александровское и Запорожское направления.

План Путина относительно Винницкой области — что известно

Павел Палиса официально подтвердил, что в планах врага появился пункт создания буферной зоны в Винницкой области со стороны непризнанного Приднестровья.

Это впервые зафиксированы у них планы такого характера. Откровенно говорю, что паниковать здесь не стоит, потому что сейчас я не вижу у них сил для реализации всех этих намерений.

Павел Палиса

Павел Палиса

Заместитель руководителя Офиса президента, бригадный генерал

Как отметил Палиса, российские захватчики постоянно меняют свои планы, а также переносят дедлайны.

Что важно понимать, в 2026 году Путин продолжит концентрироваться на захвате Донецкой области.

И также при благоприятных для них условиях они будут развивать и наращивать усилия на Южном направлении — Александровское и все Запорожское направление, — предупредил заместитель руководителя ОП.

Более того, указано, что Путин не отказался от идеи формирования буферной зоны в Харьковской, Сумской и Черниговской областях, а также создания условий для попытки захвата Запорожья и Херсонщины.

Также российский диктатор, несмотря ни на что, лелеет "агрессивные амбиции" по захвату Николаевской и Одесской областей.

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?