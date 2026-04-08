Путін планує створити буферну зону на Вінниччині

Російський диктатор Володимир Путін уперше розглядає сценарій створення буферної зони у Вінницькій області. Ворог може спробувати реалізувати цей план у межах нового весняно-літнього наступу. З таким попередженням виступив заступник керівника Офісу президента, бригадний генерал Павло Паліса.

План Путіна щодо Вінницької області — що відомо

Павло Паліса офіційно підтвердив, що у планах ворога з'явився пункт щодо створення буферної зони на Вінниччині зі сторони невизнаного Придністров'я.

Це вперше зафіксовано у них плани такого характеру. Відверто кажу, що панікувати тут не варто, тому що на даний момент я не бачу у них сил для реалізації усіх цих намірів. Павло Паліса Заступник керівника Офісу президента, бригадний генерал

Як зазначив Паліса, російські загарбники постійно змінюють свої плани, а також переносять дедлайни.

Що важливо розуміти, у 2026 році Путін продовжить концентруватися на захопленні Донецької області.

І також за сприятливих для них умов вони будуть розвивати і нарощувати зусилля на Південному напрямку — це Олександрівський та весь Запорізький напрямок, — попередив заступник керівника ОП.

Ба більше, вказано, що Путін не відмовився від ідеї формування буферної зони у Харківській, Сумській і Чернігівській областях, а також створення умов для спроби захоплення Запоріжжя та Херсонщини.