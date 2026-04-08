Путін планує створити буферну зону на Вінниччині

Російський диктатор Володимир Путін уперше розглядає сценарій створення буферної зони у Вінницькій області. Ворог може спробувати реалізувати цей план у межах нового весняно-літнього наступу. З таким попередженням виступив заступник керівника Офісу президента, бригадний генерал Павло Паліса.
Головні тези:
- Головною ціллю для Путіна залишається Донецька область.
- Також у центрі уваги армії РФ залишаються Олександрівський та Запорізький напрямки.
План Путіна щодо Вінницької області — що відомо
Павло Паліса офіційно підтвердив, що у планах ворога з'явився пункт щодо створення буферної зони на Вінниччині зі сторони невизнаного Придністров'я.
Як зазначив Паліса, російські загарбники постійно змінюють свої плани, а також переносять дедлайни.
Що важливо розуміти, у 2026 році Путін продовжить концентруватися на захопленні Донецької області.
Ба більше, вказано, що Путін не відмовився від ідеї формування буферної зони у Харківській, Сумській і Чернігівській областях, а також створення умов для спроби захоплення Запоріжжя та Херсонщини.
Також російський диктатор, попри все, плекає "агресивні амбіції" із захоплення Миколаївської та Одеської областей.
