Путін планує створити буферну зону на Вінниччині
Джерело:  РБК Україна

Російський диктатор Володимир Путін уперше розглядає сценарій створення буферної зони у Вінницькій області. Ворог може спробувати реалізувати цей план у межах нового весняно-літнього наступу. З таким попередженням виступив заступник керівника Офісу президента, бригадний генерал Павло Паліса.

Головні тези:

  • Головною ціллю для Путіна залишається Донецька область.
  • Також у центрі уваги армії РФ залишаються Олександрівський та Запорізький напрямки.

План Путіна щодо Вінницької області — що відомо

Павло Паліса офіційно підтвердив, що у планах ворога з'явився пункт щодо створення буферної зони на Вінниччині зі сторони невизнаного Придністров'я.

Це вперше зафіксовано у них плани такого характеру. Відверто кажу, що панікувати тут не варто, тому що на даний момент я не бачу у них сил для реалізації усіх цих намірів.

Павло Паліса

Заступник керівника Офісу президента, бригадний генерал

Як зазначив Паліса, російські загарбники постійно змінюють свої плани, а також переносять дедлайни.

Що важливо розуміти, у 2026 році Путін продовжить концентруватися на захопленні Донецької області.

І також за сприятливих для них умов вони будуть розвивати і нарощувати зусилля на Південному напрямку — це Олександрівський та весь Запорізький напрямок, — попередив заступник керівника ОП.

Ба більше, вказано, що Путін не відмовився від ідеї формування буферної зони у Харківській, Сумській і Чернігівській областях, а також створення умов для спроби захоплення Запоріжжя та Херсонщини.

Також російський диктатор, попри все, плекає "агресивні амбіції" із захоплення Миколаївської та Одеської областей.

Більше по темі

Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
"Найкраща за ці останні 10 місяців". У Мі-6 оцінили ситуацію на українському фронті
Зеленський розкрив деталі звіту від Мі-6
Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
ЗСУ рознесли 2 пункти управління БпЛа армії РФ
Генштаб ЗСУ
ЗСУ
Категорія
Політика
Дата публікації
Додати до обраного
Інсайдери розкрили деталі таємної угоди між Путіним і Орбаном
Орбан і Путін

