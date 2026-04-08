ЗСУ рознесли 2 пункти управління БпЛа армії РФ
Протягом минулої доби авіація, ракетні війська і артилерія українських військ успішно атакували три райони зосередження особового складу та військової техніки, два пункти управління безпілотними літальними апаратами та  артилерійську систему російських загарбників.

  • Почався 1505 день повномасштабної війни Росії проти України.
  • Вчора на фронті відбулося 170 бойових зіткнень.

Втрати армії РФ станом на 8 квітня 2026 року

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 08.04.26 орієнтовно склали:

  • особового складу — близько 1 306 500 (+1 030) осіб;

  • танків — 11 846 (+5) од;

  • бойових броньованих машин — 24 368 (+4) од;

  • артилерійських систем — 39 625 (+63) од;

  • РСЗВ — 1 723 (+1) од;

  • засобів ППО — 1 341 (+1) од;

  • БПЛА оперативно–тактичного рівня — 225 301 (+1 960) од;

  • автомобільної техніки та автоцистерн — 88 103 (+241) од;

  • спеціальної техніки — 4 117 (+2) од.

Вчора противник завдав 71 авіаційного удару, скинув 245 керованих авіабомб.

Крім того, застосував 8425 дронів-камікадзе та здійснив 3292 обстріли населених пунктів і позицій наших військ, зокрема 51 — із реактивних систем залпового вогню.

