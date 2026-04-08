ЗСУ рознесли 2 пункти управління БпЛа армії РФ

Протягом минулої доби авіація, ракетні війська і артилерія українських військ успішно атакували три райони зосередження особового складу та військової техніки, два пункти управління безпілотними літальними апаратами та артилерійську систему російських загарбників.
Головні тези:
- Почався 1505 день повномасштабної війни Росії проти України.
- Вчора на фронті відбулося 170 бойових зіткнень.
Втрати армії РФ станом на 8 квітня 2026 року
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 08.04.26 орієнтовно склали:
особового складу — близько 1 306 500 (+1 030) осіб;
танків — 11 846 (+5) од;
бойових броньованих машин — 24 368 (+4) од;
артилерійських систем — 39 625 (+63) од;
РСЗВ — 1 723 (+1) од;
засобів ППО — 1 341 (+1) од;
БПЛА оперативно–тактичного рівня — 225 301 (+1 960) од;
автомобільної техніки та автоцистерн — 88 103 (+241) од;
спеціальної техніки — 4 117 (+2) од.
Вчора противник завдав 71 авіаційного удару, скинув 245 керованих авіабомб.
