ПС ЗСУ підтвердили влучання в Україні 24 російських дронів

Як повідомляють Повітряні сили ЗСУ, протягом ночі 7-8 квітня російські загарбники здійснювали атаку на мирні українські міста та села 176 ударними БпЛА типу Shahed, Гербера, Італмас та безпілотниками інших типів.
Головні тези:
- Повітряний бій відбувався на півночі, півдні та сході країни.
- Ворожа атака триває досі, не ігноруйте повітряну тривогу.
Як ППО України відбила нову атаку РФ
Протягом минулої ночі російські дрони летіли із напрямків: Брянськ, Курськ, Орел, Міллерово, Приморсько-Ахтарськ — РФ, Чауда — ТОТ АР Крим.
Згідно з останніми даними, близько 120 із них — "шахеди".
Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.
Зафіксовано влучання 24 ударних БпЛА на 12 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на одній локації.
