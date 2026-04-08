ПС ЗСУ підтвердили влучання в Україні 24 російських дронів
Як повідомляють Повітряні сили ЗСУ, протягом ночі 7-8 квітня російські загарбники здійснювали атаку на мирні українські міста та села 176 ударними БпЛА типу Shahed, Гербера, Італмас та безпілотниками інших типів.

Головні тези:

  • Повітряний бій відбувався на півночі, півдні та сході країни.
  • Ворожа атака триває досі, не ігноруйте повітряну тривогу.

Як ППО України відбила нову атаку РФ

Протягом минулої ночі російські дрони летіли із напрямків: Брянськ, Курськ, Орел, Міллерово, Приморсько-Ахтарськ — РФ, Чауда — ТОТ АР Крим.

Згідно з останніми даними, близько 120 із них — "шахеди".

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

За попередніми даними, станом на 08:00, протиповітряною обороною збито/подавлено 146 ворожих БпЛА типу Shahed, Гербера, Італмас та дронів інших типів на півночі, півдні та сході країни.

Зафіксовано влучання 24 ударних БпЛА на 12 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на одній локації.

Атака триває, в повітряному просторі декілька ворожих БпЛА. Дотримуйтесь правил безпеки! Тримаймо небо! Разом — до перемоги! — закликають українські воїни.

Більше по темі

Келлог пропонує Україні альтернативу НАТО
Келлог озвучив свою позицію щодо НАТО
"Найкраща за ці останні 10 місяців". У Мі-6 оцінили ситуацію на українському фронті
Зеленський розкрив деталі звіту від Мі-6
Вихід США з НАТО може стати унікальним шансом для України
Відносини України та НАТО можуть посилитися

