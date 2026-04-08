ПС ВСУ подтвердили попадание в Украине 24 российских дронов
Как сообщают Воздушные силы ВСУ, в течение ночи 7-8 апреля российские захватчики совершали атаку на мирные украинские города и села 176 ударными БпЛА типа Shahed, Гербера, Италмас и беспилотниками других типов.

  • Воздушное сражение происходило на севере, юге и востоке страны.
  • Вражеская атака продолжается до сих пор, не игнорируйте воздушную тревогу.

В минувшую ночь российские дроны летели по направлениям: Брянск, Курск, Орел, Миллерово, Приморско-Ахтарск — РФ, Чауда — ТОТ АР Крым.

Согласно последним данным, около 120 из них — "шахеды".

Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

По предварительным данным, по состоянию на 08:00 противовоздушной обороной сбито/подавлено 146 вражеских БпЛА типа Shahed, Гербера, Италмас и дронов других типов на севере, юге и востоке страны.

Зафиксировано попадание 24 ударных БпЛА на 12 локациях, а также падение сбитых (обломки) на одной локации.

Атака продолжается, в воздушном пространстве несколько российских БПЛА. Соблюдайте правила безопасности! Держим небо! Вместе — к победе! — призывают украинские воины.

