ПС ВСУ подтвердили попадание в Украине 24 российских дронов

Как сообщают Воздушные силы ВСУ, в течение ночи 7-8 апреля российские захватчики совершали атаку на мирные украинские города и села 176 ударными БпЛА типа Shahed, Гербера, Италмас и беспилотниками других типов.
Главные тезисы
- Воздушное сражение происходило на севере, юге и востоке страны.
- Вражеская атака продолжается до сих пор, не игнорируйте воздушную тревогу.
Как ПВО Украины отразила новую атаку РФ
В минувшую ночь российские дроны летели по направлениям: Брянск, Курск, Орел, Миллерово, Приморско-Ахтарск — РФ, Чауда — ТОТ АР Крым.
Согласно последним данным, около 120 из них — "шахеды".
Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.
Зафиксировано попадание 24 ударных БпЛА на 12 локациях, а также падение сбитых (обломки) на одной локации.
