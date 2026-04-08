Російські окупанти вбили 2 людей на Запоріжжі та Сумщині
Армія РФ поцілила в житловий будинок у Роменській громаді Сумської області, внаслідок чого загинув 42-річний чоловік. Про ще одну жертву ворожих атак повідомляють на Запоріжжі.

Головні тези:

  • Через атаки росіян у Запоріжжі загорілися приватні помешкання.
  • Під завалами одного з будинків виявлене тіло загиблої людини.

Солдати РФ продовжують вбивати цивільних в Україні

Про наслідки ворожих атак розповів очільник Сумської обласної військової адміністрації Олег Григоров:

На жаль, внаслідок російської атаки по Роменській громаді загинув 42-річний чоловік…Ворог поцілив у житловий будинок, попередньо — з БплА.

За словами Григорова, постраждали й рідні загиблого. Наразі їм надають необхідну допомогу.

Під удари російських загарбників знову потрапило Запоріжжя. З заявою з цього приводу виступив глава місцевої ОВА Іван Федоров.

Загинула людина, горять житлові будинки: росіяни ударили керованими авіабомбами по Запорізькому району.

Як уточнив Іван Федоров, у селищі Балабине внаслідок атаки зруйновані та пошкоджені житлові будинки, нежитлові будівлі, виникли пожежі.

Під завалами одного з будинків виявлене тіло загиблої людини, додав він.

Трохи пізніше стало відомо, що внаслідок російської атаки на Запоріжжя одна людина отримала поранення.

Після удару по обласному центру виникла пожежа на території одного з гаражних кооперативів. Поранена 47-річна жінка. Їй надається уся небхідна медична допомога

Іван Федоров

Глава Запорізької ОВА

