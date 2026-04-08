Російські окупанти вбили 2 людей на Запоріжжі та Сумщині

Армія РФ поцілила в житловий будинок у Роменській громаді Сумської області, внаслідок чого загинув 42-річний чоловік. Про ще одну жертву ворожих атак повідомляють на Запоріжжі.
Головні тези:
- Через атаки росіян у Запоріжжі загорілися приватні помешкання.
- Під завалами одного з будинків виявлене тіло загиблої людини.
Солдати РФ продовжують вбивати цивільних в Україні
Про наслідки ворожих атак розповів очільник Сумської обласної військової адміністрації Олег Григоров:
За словами Григорова, постраждали й рідні загиблого. Наразі їм надають необхідну допомогу.
Під удари російських загарбників знову потрапило Запоріжжя. З заявою з цього приводу виступив глава місцевої ОВА Іван Федоров.
Як уточнив Іван Федоров, у селищі Балабине внаслідок атаки зруйновані та пошкоджені житлові будинки, нежитлові будівлі, виникли пожежі.
Трохи пізніше стало відомо, що внаслідок російської атаки на Запоріжжя одна людина отримала поранення.
