Российские оккупанты убили 2 человека в Запорожье и Сумской области

Армия РФ попала в жилой дом в Роменской общине Сумской области, в результате чего погиб 42-летний мужчина. О еще одной жертве вражеских атак сообщают в Запорожье.
Главные тезисы
- Из-за атак россиян в Запорожье загорелись частные дома.
- Под завалами одного из домов обнаружено тело погибшего человека.
Солдаты РФ продолжают убивать гражданских в Украине
О последствиях вражеских атак рассказал глава Сумской областной военной администрации Олег Григоров:
По словам Григорова, пострадали и родственники погибшего. Сейчас им оказывают необходимую помощь.
Под удары российских захватчиков снова попало Запорожье. С заявлением на этот счет выступил глава местной ОВА Иван Федоров.
Как уточнил Иван Федоров, в поселке Балабино в результате атаки разрушены и повреждены жилые дома, нежилые здания, возникли пожары.
Чуть позже стало известно, что в результате российской атаки на Запорожье один человек получил ранения.
Больше по теме
