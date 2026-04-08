Российские оккупанты убили 2 человека в Запорожье и Сумской области

Армия РФ попала в жилой дом в Роменской общине Сумской области, в результате чего погиб 42-летний мужчина. О еще одной жертве вражеских атак сообщают в Запорожье.

Солдаты РФ продолжают убивать гражданских в Украине

О последствиях вражеских атак рассказал глава Сумской областной военной администрации Олег Григоров:

К сожалению, в результате российской атаки по Роменской общине погиб 42-летний мужчина… Враг попал в жилой дом, предварительно — из БплА.

По словам Григорова, пострадали и родственники погибшего. Сейчас им оказывают необходимую помощь.

Под удары российских захватчиков снова попало Запорожье. С заявлением на этот счет выступил глава местной ОВА Иван Федоров.

Погиб человек, горят жилые дома: россияне ударили управляемыми авиабомбами по Запорожскому району.

Как уточнил Иван Федоров, в поселке Балабино в результате атаки разрушены и повреждены жилые дома, нежилые здания, возникли пожары.

Под завалами одного из домов обнаружено тело погибшего человека, добавил он.

Чуть позже стало известно, что в результате российской атаки на Запорожье один человек получил ранения.