Российские оккупанты убили 2 человека в Запорожье и Сумской области
Армия РФ попала в жилой дом в Роменской общине Сумской области, в результате чего погиб 42-летний мужчина. О еще одной жертве вражеских атак сообщают в Запорожье.

Главные тезисы

  • Из-за атак россиян в Запорожье загорелись частные дома.
  • Под завалами одного из домов обнаружено тело погибшего человека.

О последствиях вражеских атак рассказал глава Сумской областной военной администрации Олег Григоров:

К сожалению, в результате российской атаки по Роменской общине погиб 42-летний мужчина… Враг попал в жилой дом, предварительно — из БплА.

По словам Григорова, пострадали и родственники погибшего. Сейчас им оказывают необходимую помощь.

Под удары российских захватчиков снова попало Запорожье. С заявлением на этот счет выступил глава местной ОВА Иван Федоров.

Погиб человек, горят жилые дома: россияне ударили управляемыми авиабомбами по Запорожскому району.

Как уточнил Иван Федоров, в поселке Балабино в результате атаки разрушены и повреждены жилые дома, нежилые здания, возникли пожары.

Под завалами одного из домов обнаружено тело погибшего человека, добавил он.

Чуть позже стало известно, что в результате российской атаки на Запорожье один человек получил ранения.

После удара по областному центру возник пожар на территории одного из гаражных кооперативов. Ранена 47-летняя женщина. Ей предоставляется вся необходимая медицинская помощь

Иван Федоров

Глава Запорожской ОВА

Больше по теме

Категория
Политика
Дата публикации
Додати до обраного
Келлог предлагает Украине альтернативу НАТО
Келлог озвучил свою позицию по НАТО
Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
"Лучшая за эти последние 10 месяцев". В Ми-6 оценили ситуацию на украинском фронте
ВСУ
Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
ПС ВСУ подтвердили попадание в Украине 24 российских дронов
Воздушные Силы ВСУ
Как ПВО Украины отразила новую атаку РФ

