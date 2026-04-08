ВСУ разнесли 2 пункта управления БпЛа армии РФ
Потери армии РФ по состоянию на 8 апреля 2026 года
За прошедшие сутки авиация, ракетные войска и артиллерия украинских войск успешно атаковали три района сосредоточения личного состава и военной техники, два пункта управления беспилотными летательными аппаратами и артиллерийскую систему российских захватчиков.

  • Начался 1505 день полномасштабной войны России против Украины.
  • Вчера на фронте произошло 170 боевых столкновений.

Потери армии РФ по состоянию на 8 апреля 2026 года

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 08.04.26 ориентировочно составили:

  • личного состава — около 1 306 500 (+1 030) человек;

  • танков — 11 846 (+5) ед;

  • боевых бронированных машин — 24 368 (+4) ед;

  • артиллерийских систем — 39 625 (+63) ед;

  • РСЗО — 1 723 (+1) ед;

  • средств ПВО — 1 341 (+1) ед;

  • БПЛА оперативно-тактического уровня — 225 301 (+1 960) ед;

  • автомобильной техники и автоцистерн — 88103 (+241) ед;

  • специальной техники — 4 117 (+2) ед.

Вчера противник нанес 71 авиационный удар, сбросил 245 управляемых авиабомб.

Кроме того, применил 8425 дронов-камикадзе и осуществил 3292 обстрела населенных пунктов и позиций наших войск, в том числе 51 из реактивных систем залпового огня.

Больше по теме

Келлог предлагает Украине альтернативу НАТО
Келлог озвучил свою позицию по НАТО
ПС ВСУ подтвердили попадание в Украине 24 российских дронов
Как ПВО Украины отразила новую атаку РФ
Российские оккупанты убили 2 человека в Запорожье и Сумской области
Солдаты РФ продолжают убивать гражданских в Украине

