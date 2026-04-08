ВСУ разнесли 2 пункта управления БпЛа армии РФ

За прошедшие сутки авиация, ракетные войска и артиллерия украинских войск успешно атаковали три района сосредоточения личного состава и военной техники, два пункта управления беспилотными летательными аппаратами и артиллерийскую систему российских захватчиков.
Главные тезисы
- Начался 1505 день полномасштабной войны России против Украины.
- Вчера на фронте произошло 170 боевых столкновений.
Потери армии РФ по состоянию на 8 апреля 2026 года
Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 08.04.26 ориентировочно составили:
личного состава — около 1 306 500 (+1 030) человек;
танков — 11 846 (+5) ед;
боевых бронированных машин — 24 368 (+4) ед;
артиллерийских систем — 39 625 (+63) ед;
РСЗО — 1 723 (+1) ед;
средств ПВО — 1 341 (+1) ед;
БПЛА оперативно-тактического уровня — 225 301 (+1 960) ед;
автомобильной техники и автоцистерн — 88103 (+241) ед;
специальной техники — 4 117 (+2) ед.
Вчера противник нанес 71 авиационный удар, сбросил 245 управляемых авиабомб.
