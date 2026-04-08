від ядерної енергетики до освіти та спорту.

Згідно з даними видання Politico, угода між офіційною Москвою та Будапештом, яку підписали в грудні 2026 року, передбачає співпрацю в різних сферах —

Про що домовилися команди Путіна та Орбана

Як вдалося дізнатися журналістам, глава МЗС Угорщини Петер Сійярто та міністр охорони здоров'я Росії Міхаїл Мурашко підписали секретний 12-пунктний план.

У цьому документі йдеться про розширення економічних, торговельних, енергетичних та культурних зв'язків.

Таким чином команди Путіна та Орбана фактично домовилися "змінити негативну тенденцію у двосторонній торгівлі" після того, як обсяги перевезень товарів скоротилися внаслідок санкцій ЄС проти Росії.

Ба більше, цей документ відкриває можливості для російських компаній розпочати нові проєкти з виробництва електроенергії та водню в Угорщині, а також тіснішу співпрацю у сфері нафти, газу та ядерного палива.

На цьому тлі команда Віктора Орбана згодилася вивчити питання посилення російськомовної освіти в країні шляхом залучення вчителів з РФ.

Окрім того, Будапешт вирішив посилити поточні програми обміну з Москвою в усіх сферах, від спорту до циркового мистецтва.

Що також цікаво, ця угода передбачає: тісніші зв'язки з Росією не повинні "суперечити зобов'язанням Угорщини, що випливають з її членства в Європейському Союзі".