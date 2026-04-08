Згідно з даними видання Politico, угода між офіційною Москвою та Будапештом, яку підписали в грудні 2026 року, передбачає співпрацю в різних сферах —
від ядерної енергетики до освіти та спорту.
Головні тези:
- Угода також відкриває двері для російських компаній у нових проектах у сфері електроенергетики та водню в Угорщині.
- Уряд Орбана підтримав поточні програми обміну в усьому — від спорту до циркового мистецтва.
Про що домовилися команди Путіна та Орбана
Як вдалося дізнатися журналістам, глава МЗС Угорщини Петер Сійярто та міністр охорони здоров'я Росії Міхаїл Мурашко підписали секретний 12-пунктний план.
У цьому документі йдеться про розширення економічних, торговельних, енергетичних та культурних зв'язків.
Таким чином команди Путіна та Орбана фактично домовилися "змінити негативну тенденцію у двосторонній торгівлі" після того, як обсяги перевезень товарів скоротилися внаслідок санкцій ЄС проти Росії.
Ба більше, цей документ відкриває можливості для російських компаній розпочати нові проєкти з виробництва електроенергії та водню в Угорщині, а також тіснішу співпрацю у сфері нафти, газу та ядерного палива.
На цьому тлі команда Віктора Орбана згодилася вивчити питання посилення російськомовної освіти в країні шляхом залучення вчителів з РФ.
Окрім того, Будапешт вирішив посилити поточні програми обміну з Москвою в усіх сферах, від спорту до циркового мистецтва.
Що також цікаво, ця угода передбачає: тісніші зв'язки з Росією не повинні "суперечити зобов'язанням Угорщини, що випливають з її членства в Європейському Союзі".
