Орбан запропонував Путіну стати його "мишкою", щоб той його помилував

Інформаційна агенція Bloomberg оприлюднила стенограму розмови російського диктатора Володимира Путіна та угорського лідера Віктора Орбана від 17 жовтня 2025 року. Останній почав запевняти главу Кремля, що готовий заради нього на “значні кроки”.
Головні тези:
- Орбан не приховує, що він боїться Путіна.
- Також очільники Росії та Угорщини активно обговорювали політику Трампа.
Орбан намагався задобрити Путіна
Щоб переконати Путіна в своїй відданості Орбан вирішив розповісти байку Езопа про мишку, яка допомогла леву, щоб той пощадив її.
Ця розповідь дуже повеселила главу Кремля — він почав сміятися.
Журналісти звертають увагу на те, що чималу частину розмови очільники Росії та Угорщини витратили на обмін компліментами.
Так, Путін активно вихваляв за “незалежну та гнучку позицію” у питанні війни РФ проти України.
Ба більше, співрозмовники не приховували свого захоплення діями Дональда Трампа, який «може одночасно вирішувати кілька криз» і веде справи як «торнадо».
Бесіда Орбана та Путіна завершилася взаємними побажаннями здоров’я.
Що також цікаво, угорський лідер подякував Путіну і попрощався з ним російською мовою.
