Орбан предложил Путину стать его "мышкой", чтобы добиться помилования
Источник:  Bloomberg

Информационное агентство Bloomberg обнародовало стенограмму разговора российского диктатора Владимира Путина и венгерского лидера Виктора Орбана от 17 октября 2025 года. Последний начал уверять главу Кремля, что готов ради него на "значительные шаги".

Главные тезисы

  • Орбан не скрывает, что он боится Путина.
  • Также руководители России и Венгрии активно обсуждали политику Трампа.

Я могу быть полезным, я всегда к вашим услугам, — заявил глава венгерского правительства во время разговора с российским диктатором.

Чтобы убедить Путина в своей преданности, Орбан решил рассказать басню Эзопа о мышке, которая помогла льву, чтобы тот пощадил ее.

Этот рассказ очень порадовал главу Кремля — он начал смеяться.

Журналисты обращают внимание на то, что большую часть разговора руководители России и Венгрии потратили на обмен комплиментами.

Так, Путин активно восхвалял "независимую и гибкую позицию" в вопросе войны РФ против Украины.

Более того, собеседники не скрывали своего восхищения действиями Дональда Трампа, который «может одновременно решать несколько кризисов» и ведет дела как «торнадо».

Беседа Орбана и Путина завершилась взаимными пожеланиями здоровья.

«Я занимаюсь спортом, катаюсь на лыжах. Знаю, что вы играете в футбол», — сказал Путин. «Стараюсь», — ответил Орбан, после чего оба засмеялись.

Что также интересно, венгерский лидер поблагодарил Путина и попрощался с ним на русском языке.

Сенаторы США хотят отомстить Орбану за блокирование помощи для Украины
"Испуганый визг". Орбан сорвался на крик во время нового митинга — видео
Команда Орбана выполняла приказы Лаврова в ЕС — видео
