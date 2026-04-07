Орбан предложил Путину стать его "мышкой", чтобы добиться помилования

Информационное агентство Bloomberg обнародовало стенограмму разговора российского диктатора Владимира Путина и венгерского лидера Виктора Орбана от 17 октября 2025 года. Последний начал уверять главу Кремля, что готов ради него на "значительные шаги".
Главные тезисы
- Орбан не скрывает, что он боится Путина.
- Также руководители России и Венгрии активно обсуждали политику Трампа.
Орбан пытался задобрить Путина
Чтобы убедить Путина в своей преданности, Орбан решил рассказать басню Эзопа о мышке, которая помогла льву, чтобы тот пощадил ее.
Этот рассказ очень порадовал главу Кремля — он начал смеяться.
Журналисты обращают внимание на то, что большую часть разговора руководители России и Венгрии потратили на обмен комплиментами.
Так, Путин активно восхвалял "независимую и гибкую позицию" в вопросе войны РФ против Украины.
Более того, собеседники не скрывали своего восхищения действиями Дональда Трампа, который «может одновременно решать несколько кризисов» и ведет дела как «торнадо».
Беседа Орбана и Путина завершилась взаимными пожеланиями здоровья.
Что также интересно, венгерский лидер поблагодарил Путина и попрощался с ним на русском языке.
Больше по теме
- Категория
- Экономика
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Политика
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Политика
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-