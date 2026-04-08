Инсайдеры раскрыли детали тайного соглашения между Путиным и Орбаном
Инсайдеры раскрыли детали тайного соглашения между Путиным и Орбаном

Источник:  Politico

Согласно данным издания Politico, соглашение между официальной Москвой и Будапештом, которое подписали в декабре 2026 года, предусматривает сотрудничество в разных сферах: от ядерной энергетики до образования и спорта.

  • Соглашение также открывает двери для российских компаний в новых проектах электроэнергетики и водорода в Венгрии.
  • Правительство Орбана поддержало текущие программы обмена во всем — от спорта до циркового искусства.

О чем договорились команды Путина и Орбана

Как удалось узнать журналистам, глава МИД Венгрии Петер Сийярто и министр здравоохранения России Михаил Мурашко подписали секретный 12-пунктный план.

В этом документе речь идет о расширении экономических, торговых, энергетических и культурных связей.

Таким образом, команды Путина и Орбана фактически договорились "изменить негативную тенденцию в двусторонней торговле" после того, как объемы перевозок товаров сократились в результате санкций ЕС против России.

Более того, этот документ открывает возможности для российских компаний начать новые проекты по производству электроэнергии и водорода в Венгрии, а также более тесное сотрудничество в сфере нефти, газа и ядерного топлива.

На этом фоне команда Виктора Орбана согласилась изучить вопрос о усилении русскоязычного образования в стране путем привлечения учителей из РФ.

Кроме того, Будапешт решил усилить текущие программы обмена с Москвой во всех областях, от спорта до циркового искусства.

Что также интересно, это соглашение предусматривает: более тесные связи с Россией не должны "противоречить обязательствам Венгрии, вытекающим из ее членства в Европейском Союзе".

