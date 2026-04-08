Путин нашел для России нового союзника
Путин активно "вербует" Мадагаскар
Источник:  Bloomberg

Как удалось узнать Bloomberg, российский диктатор Владимир Путин активно усиливает военное и политическое сотрудничество с Мадагаскаром. Фактически он воспользовался сменой власти после переворота осенью 2025 года, а также войной на Ближнем Востоке.

Главные тезисы

  • На Мадагаскаре была создана пророссийская политическая партия "Африканская инициатива".
  • Это не первая попытка России укрепиться на острове.

Журналисты обращают внимание на то, что новые власти страны, которые начали руководить Мадагаскаром после октябрьского военного переворота, публично поблагодарили Путина за поставку вертолетов, техники и гуманитарной помощи.

Что важно понимать, после прихода к власти на Мадагаскаре военных во главе с полковником Михаэлем Рандрианириной, который и возглавил государство, Москва очень быстро перебросила на остров военных и вооружения для обеспечения безопасности режима.

Красноречивым фактом является то, что Рандрианирин совершил первый заграничный визит в Москву, где и провел встречу с Путиным.

Таким образом, он фактически наплевал на многолетнюю традицию лидеров Мадагаскара посещать Париж — столицу бывшей метрополии.

Опрошенные Bloomberg аналитики отмечают, что Москва ужесточает влияние в Африке, используя отвлечение США на войну с Ираном. Мадагаскар представляет стратегический интерес через расположение у ключевого маршрута поставки нефти в Индийском океане и богатых запасов полезных ископаемых, включая кобальт, графит и редкоземельные металлы (8 место в мире).

