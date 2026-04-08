Как удалось узнать Bloomberg, российский диктатор Владимир Путин активно усиливает военное и политическое сотрудничество с Мадагаскаром. Фактически он воспользовался сменой власти после переворота осенью 2025 года, а также войной на Ближнем Востоке.

Журналисты обращают внимание на то, что новые власти страны, которые начали руководить Мадагаскаром после октябрьского военного переворота, публично поблагодарили Путина за поставку вертолетов, техники и гуманитарной помощи.

Что важно понимать, после прихода к власти на Мадагаскаре военных во главе с полковником Михаэлем Рандрианириной, который и возглавил государство, Москва очень быстро перебросила на остров военных и вооружения для обеспечения безопасности режима.

Красноречивым фактом является то, что Рандрианирин совершил первый заграничный визит в Москву, где и провел встречу с Путиным.

Таким образом, он фактически наплевал на многолетнюю традицию лидеров Мадагаскара посещать Париж — столицу бывшей метрополии.