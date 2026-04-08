СБС поразили нефтетерминал в Феодосии — видео

Командующий Сил беспилотных систем Украины Роберт "Мадяр" Бровди официально подтвердил, что его воины нанесли мощные удары по нефтетерминалу в Феодосии. Кроме того, бойцы СБС успешно охотились на российские «Бук», «Тор», «Зоопарк».
Главные тезисы
- Под удары СБС попали многочисленные российские склады МТЗ.
- Также враг не смог уберечь свой радиолокационный комплекс контрбатарейной борьбы с высокой точностью.
Новые успехи СБС — первые подробности
По словам Мадяра, под удары его воинов попали резервуары с топливом на «Морском нефтяном терминале» в Феодосии (ВОТ Крым).
Эту операцию успешно реализовали Птицы 9 бата «Кайрос» 414 обр «Птицы Мадяра».
Более того, удалось извлечь и уничтожить вражеские:
ЗРК «Бук-М3» на ВОТ Запорожской области;
ЗРК «Тор-М2» на ВОТ Донецкой области;
редкую РЛС «Зоопарк-1М» на ВОТ Запорожской обл.
Как отметил командующий СБС, речь идет о токсичном радиолокационном комплексе контрбатарейной борьбы с высокой точностью, который является ярым врагом для артиллерии СОУ.
