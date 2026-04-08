СБС поразили нефтетерминал в Феодосии — видео

Командующий Сил беспилотных систем Украины Роберт "Мадяр" Бровди официально подтвердил, что его воины нанесли мощные удары по нефтетерминалу в Феодосии. Кроме того, бойцы СБС успешно охотились на российские «Бук», «Тор», «Зоопарк».

По словам Мадяра, под удары его воинов попали резервуары с топливом на «Морском нефтяном терминале» в Феодосии (ВОТ Крым).

Эту операцию успешно реализовали Птицы 9 бата «Кайрос» 414 обр «Птицы Мадяра».

Более того, удалось извлечь и уничтожить вражеские:

ЗРК «Бук-М3» на ВОТ Запорожской области;

ЗРК «Тор-М2» на ВОТ Донецкой области;

редкую РЛС «Зоопарк-1М» на ВОТ Запорожской обл.

Как отметил командующий СБС, речь идет о токсичном радиолокационном комплексе контрбатарейной борьбы с высокой точностью, который является ярым врагом для артиллерии СОУ.