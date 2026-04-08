Моральний розпад армії РФ стрімко посилюється

Головне управління розвідки України отримало нові докази того, що російські загарбники стикають з дедалі більшою кількістю проблем на фронті та поза його межами. Так, розвідники ГУР оприлюднили ще одну красномовну перехоплену розмову окупантів.

Актуальна обстановка в армії РФ — що стало відомо

За словами воєнних розвідників, їм вдалося успішно перехопити ще одну розмову російських загарбників.

Це аудіо фактично ілюструє ставлення до служби серед різних етнічних груп у складі ворожих підрозділів.

Кубань", я "Жнец", докладываю, чуть дальше нас, метров пятьсот, от вот сейчас где находится позиция "Бетон", живут даги [дагестанці], вечно пьяные, не работают, они, по-моему, вообще, как, вот, рота сидит, тупит, — бідкається один із солдатів РФ.

Окрім того, вказано, росйські командири бояться представників інших народів.

Головна причина полягає в тому, що останні здатні підняти бунт або поскаржитися “нагору” — до своїх регіональних еліт.

Якщо подібне все-таки станеться, то командири ворожих підрозділів ризикують отримати серйозні проблеми, а сам особовий склад часто не визнає їхнього авторитету.