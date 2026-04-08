Моральный распад армии РФ стремительно усиливается

Главное управление разведки Украины получило новые доказательства того, что российские захватчики сталкиваются со все большим количеством проблем на фронте и за его пределами. Так, разведчики ГУР обнародовали еще один красноречивый перехваченный разговор оккупантов.
Главные тезисы
- Российские командиры боятся представителей других народов в собственной армии.
- Последние могут поднять бунт или пожаловаться "вверх".
Актуальная обстановка в армии РФ — что стало известно
По словам военных разведчиков, им удалось успешно перехватить еще один разговор российских захватчиков.
Это аудио практически иллюстрирует отношение к службе среди разных этнических групп в составе вражеских подразделений.
Кроме того, указано, что российские командиры боятся представителей других народов.
Главная причина заключается в том, что последние способны поднять бунт или пожаловаться на "вверх" — своим региональным элитам.
Если подобное все-таки произойдет, то командиры вражеских подразделений рискуют получить серьезные проблемы, а сам личный состав часто не признает их авторитет.
