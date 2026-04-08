Моральный распад армии РФ стремительно усиливается
Категория
Украина
Дата публикации

ГУР
армия РФ
Read in English
Читати українською

Главное управление разведки Украины получило новые доказательства того, что российские захватчики сталкиваются со все большим количеством проблем на фронте и за его пределами. Так, разведчики ГУР обнародовали еще один красноречивый перехваченный разговор оккупантов.

Главные тезисы

  • Российские командиры боятся представителей других народов в собственной армии.
  • Последние могут поднять бунт или пожаловаться "вверх".

Актуальная обстановка в армии РФ — что стало известно

По словам военных разведчиков, им удалось успешно перехватить еще один разговор российских захватчиков.

Это аудио практически иллюстрирует отношение к службе среди разных этнических групп в составе вражеских подразделений.

Кубань”, я “Жнец”, докладываю, чуть дальше нас, метров пятьсот, от вот сейчас где находится позиция “Бетон”, живут даги [дагестанці], вечно пьяные, не работают, они, по-моему, вообще, как, вот, рота сидит, тупит, — жалуется один из солдат РФ.

Кроме того, указано, что российские командиры боятся представителей других народов.

Главная причина заключается в том, что последние способны поднять бунт или пожаловаться на "вверх" — своим региональным элитам.

Если подобное все-таки произойдет, то командиры вражеских подразделений рискуют получить серьезные проблемы, а сам личный состав часто не признает их авторитет.

ГУР МО Украины напоминает: если военные из России не желают погибать за москву, выход есть — сдаться в плен. Для этого свяжитесь с проектом “Хочу жить” через безопасный Telegram-бот.

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?