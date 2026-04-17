ГУР попереджає про новий наземний наступ Росії на південному сході України

Росія готує новий наземний наступ на південному сході України та прагне захопити весь Донбас до вересня. Про це заявив заступник начальника Головного управління розвідки Міноборони Вадим Скібіцький.

За його словами, російські війська посилюють удари балістичними ракетами по українських містах.

Москва виробляє близько 60 ракет «Іскандер» на місяць і розширила кількість пускових установок, тоді як Україні не вистачає сучасних систем протиповітряної оборони, таких як американські комплекси Patriot, щоб захистити всю країну.

Він попередив, що критична інфраструктура, особливо енергетичні об'єкти, були серйозно пошкоджені внаслідок авіаударів РФ взимку, і залишаються вкрай вразливими на тлі подальшого вдосконалення тактики ударів Москви.

Скібіцький зазначив, що дедалі інтенсивніші ракетні та дронові атаки Росії є частиною ширших зусиль зі знищення критичної інфраструктури та підготовки поля бою напередодні нової весняно-літньої наступальної операції.

Росія готує новий наземний наступ на південному сході України, залучаючи свої стратегічні резерви для поповнення своїх військ на території країни на 20 тис. нових бійців. Маючи зараз близько 680 тис. солдатів на місцях, Росія прагне захопити весь Донбас до вересня, заявив він, посилаючись на оцінку ГУР, надану FT.

Таким чином, зазначив Скібіцький, Москва демонструє, що не ставиться серйозно до переговорів, а навпаки, планує продовжувати війну.