ГУР попереджає про новий наземний наступ Росії на південному сході України
Категорія
Україна
Дата публікації

ГУР попереджає про новий наземний наступ Росії на південному сході України

ГУР
Read in English
Джерело: The Financial Times

Росія готує новий наземний наступ на південному сході України та прагне захопити весь Донбас до вересня. Про це заявив заступник начальника Головного управління розвідки Міноборони Вадим Скібіцький.

Головні тези:

  • Росія планує новий наступ на південному сході України та прагне захопити весь Донбас до вересня згідно з заявами ГУР.
  • Російські війська посилюють удари балістичними ракетами по українських містах, підтверджуються широкомасштабні підготовки до нової наступальної операції.

Росія замислила новий наступ на південному сході України

За його словами, російські війська посилюють удари балістичними ракетами по українських містах.

Москва виробляє близько 60 ракет «Іскандер» на місяць і розширила кількість пускових установок, тоді як Україні не вистачає сучасних систем протиповітряної оборони, таких як американські комплекси Patriot, щоб захистити всю країну.

Він попередив, що критична інфраструктура, особливо енергетичні об'єкти, були серйозно пошкоджені внаслідок авіаударів РФ взимку, і залишаються вкрай вразливими на тлі подальшого вдосконалення тактики ударів Москви.

Скібіцький зазначив, що дедалі інтенсивніші ракетні та дронові атаки Росії є частиною ширших зусиль зі знищення критичної інфраструктури та підготовки поля бою напередодні нової весняно-літньої наступальної операції.

Росія готує новий наземний наступ на південному сході України, залучаючи свої стратегічні резерви для поповнення своїх військ на території країни на 20 тис. нових бійців. Маючи зараз близько 680 тис. солдатів на місцях, Росія прагне захопити весь Донбас до вересня, заявив він, посилаючись на оцінку ГУР, надану FT.

Таким чином, зазначив Скібіцький, Москва демонструє, що не ставиться серйозно до переговорів, а навпаки, планує продовжувати війну.

Категорія
Україна
Дата публікації
Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішим

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?