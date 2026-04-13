ГУР розкрило дані про "начинку" російського безпілотника "Князь Віщий Олег"

ГУР МО України в розділі “Компоненти у зброї” порталу War&Sanctions оприлюднює інтерактивну 3D-модель та компоненти російського розвідувального безпілотника “князь вєщій олєг”.
Головні тези:
- ГУР МО України оприлюднило дані про російський безпілотник 'Князь Віщий Олег' та його компоненти.
- Безпілотник має вражаючі характеристики: радіус дії до 45 км, тривалість польоту до 3,5 годин та швидкість до 130 км/год.
War&Sanctions: ГУР оприлюднює начинку російського БпЛА "князь вєщій олєг"
Розробником та виробником “вєщєго олєга” є російський “Науково-виробничий центр “ушкуйник”, який також відомий створенням FPV-дронів на оптоволокні “князь вандал новгородскій” та перехоплювачів “осоєд”.
Безпілотник має розмах крил 2,8 метра та максимальну злітну масу 11 кг. Заявлені противником тактико-технічні характеристики: радіус дії до 45 км, тривалість польоту до 3,5 години, швидкість до 130 км/год і висота до 3 тисяч метрів.
БпЛА оснащений двома камерами: курсовою IP-камерою китайського виробництва Shenzhen Zhongxi Security та гіростабілізованою оптичною системою D-80AI (КНР), яка включає тривісний підвіс, ширококутну камеру FullHD і камеру з 10-кратним оптичним зумом.
Система також має функції нічного бачення, виявлення та супроводу цілей у режимі реального часу із застосуванням технологій штучного інтелекту.
Польотний контролер побудований на мікроконтролерах швейцарського бренду STMicroelectronics, виготовлених у Китаї та на Тайвані, а також компонентах CUAV Technology (КНР).
Для навігації в умовах протидії РЕБ використовується чотириканальна CRP-антена.
Рух безпілотника забезпечують два електродвигуни SunnySky китайського виробництва, встановлені на консолях крил.
Держава-агресор продовжує розвивати власні зразки озброєння, зберігаючи доступ до іноземних технологій через мережі постачання та посередників.
Такі розробки можуть бути використані не лише у війні проти України, а й для дестабілізації безпекової ситуації в інших регіонах світу, зокрема союзниками рф — Іраном та КНДР.
