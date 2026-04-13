ГУР раскрыло данные о "начинке" российского беспилотника "Князь Вещий Олег"

ГУР МО Украины в разделе "Компоненты в оружии" портала War&Sanctions обнародует интерактивную 3D-модель и компоненты русского разведывательного беспилотника "князь вещий Олег".

  • Беспилотник “Князь Вещий Олег” обладает впечатляющими характеристиками: радиус действия до 45 км, продолжительность полета до 3,5 часов и скорость до 130 км/ч.
  • Российский производитель беспилотника - Научно-производственный центр “Ушкуйник” также известен созданием других технологий, включая FPV-дроны и перехватчики.

  • Беспилотник имеет размах крыльев 2,8 метра и максимальную взлетную массу 11 кг. Заявленные противником тактико-технические характеристики: радиус действия до 45 км, продолжительность полета до 3,5 часов, скорость до 130 км/ч и высота до 3 тысяч метров.

  • БпЛА оснащен двумя камерами: курсовой IP-камерой китайского производства Shenzhen Zhongxi Security и гиростабилизированной оптической системой D-80AI (КНР), включающей трехосный подвес, широкоугольную камеру FullHD и камеру с 10-кратным оптическим зумом.

  • Система также имеет функции ночного видения, выявления и сопровождения целей в режиме реального времени с использованием технологий искусственного интеллекта.

  • Полетный контроллер построен на микроконтроллерах швейцарского бренда STMicroelectronics, изготовленных в Китае и Тайване, а также компонентах CUAV Technology (КНР).

  • Для навигации в условиях противодействия РЭБ используется четырехканальная CRP-антенна.

  • Движение беспилотника обеспечивают два электродвигателя SunnySky китайского производства, установленные на консолях крыльев.

Компоненты дрона "Князь Вещий Олег" РФ

Несмотря на участие в производстве вооружения для войны против Украины, получение государственного финансирования и подготовку российских военных, НПЦ "ушкуйник" — разработчик "князей" — находится под санкциями только Украины, Европейского Союза и Швейцарии, оставаясь без внимания других стран санкционной коалиции.

Государство-агрессор продолжает развивать собственные образцы вооружения, сохраняя доступ к иностранным технологиям через сети снабжения и посредников.

Такие разработки могут быть использованы не только в войне против Украины, но и для дестабилизации ситуации безопасности в других регионах мира, в частности союзниками России — Ираном и КНДР.

Больше по теме

Категория
Мир
Дата публикации
Додати до обраного
Треть производителей российских самолетов Су-34 не находятся под санкциями Запада — ГУР
ГУР
Су-34
Категория
Технологии
Дата публикации
Додати до обраного
"Ланцет" и "Скальпель". ГУР обнародовало данные об особенностях двух российских беспилотников
ГУР
Ланцет
Категория
Мир
Дата публикации
Додати до обраного
ГУР обнародовало данные о 51 судне теневого флота РФ
ГУР
судно

