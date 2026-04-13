ГУР раскрыло данные о "начинке" российского беспилотника "Князь Вещий Олег"

ГУР МО Украины в разделе "Компоненты в оружии" портала War&Sanctions обнародует интерактивную 3D-модель и компоненты русского разведывательного беспилотника "князь вещий Олег".

Разработчиком и производителем "вещего олега" является российский "Научно-производственный центр "ушкуйник", который также известен созданием FPV-дронов на оптоволокне "князь вандал новгородский" и перехватчиков "осоед".

Беспилотник имеет размах крыльев 2,8 метра и максимальную взлетную массу 11 кг. Заявленные противником тактико-технические характеристики: радиус действия до 45 км, продолжительность полета до 3,5 часов, скорость до 130 км/ч и высота до 3 тысяч метров.

БпЛА оснащен двумя камерами: курсовой IP-камерой китайского производства Shenzhen Zhongxi Security и гиростабилизированной оптической системой D-80AI (КНР), включающей трехосный подвес, широкоугольную камеру FullHD и камеру с 10-кратным оптическим зумом.

Система также имеет функции ночного видения, выявления и сопровождения целей в режиме реального времени с использованием технологий искусственного интеллекта.

Полетный контроллер построен на микроконтроллерах швейцарского бренда STMicroelectronics, изготовленных в Китае и Тайване, а также компонентах CUAV Technology (КНР).

Для навигации в условиях противодействия РЭБ используется четырехканальная CRP-антенна.

Движение беспилотника обеспечивают два электродвигателя SunnySky китайского производства, установленные на консолях крыльев.

Компоненты дрона "Князь Вещий Олег" РФ

Несмотря на участие в производстве вооружения для войны против Украины, получение государственного финансирования и подготовку российских военных, НПЦ "ушкуйник" — разработчик "князей" — находится под санкциями только Украины, Европейского Союза и Швейцарии, оставаясь без внимания других стран санкционной коалиции.

Государство-агрессор продолжает развивать собственные образцы вооружения, сохраняя доступ к иностранным технологиям через сети снабжения и посредников.