ГУР МО Украины в разделе "Компоненты в оружии" портала War&Sanctions обнародует интерактивную 3D-модель и компоненты русского разведывательного беспилотника "князь вещий Олег".
Главные тезисы
- Беспилотник “Князь Вещий Олег” обладает впечатляющими характеристиками: радиус действия до 45 км, продолжительность полета до 3,5 часов и скорость до 130 км/ч.
- Российский производитель беспилотника - Научно-производственный центр “Ушкуйник” также известен созданием других технологий, включая FPV-дроны и перехватчики.
War&Sanctions: ГУР обнародует начинку русского БпЛА "князь вещий олег"
Разработчиком и производителем "вещего олега" является российский "Научно-производственный центр "ушкуйник", который также известен созданием FPV-дронов на оптоволокне "князь вандал новгородский" и перехватчиков "осоед".
Беспилотник имеет размах крыльев 2,8 метра и максимальную взлетную массу 11 кг. Заявленные противником тактико-технические характеристики: радиус действия до 45 км, продолжительность полета до 3,5 часов, скорость до 130 км/ч и высота до 3 тысяч метров.
БпЛА оснащен двумя камерами: курсовой IP-камерой китайского производства Shenzhen Zhongxi Security и гиростабилизированной оптической системой D-80AI (КНР), включающей трехосный подвес, широкоугольную камеру FullHD и камеру с 10-кратным оптическим зумом.
Система также имеет функции ночного видения, выявления и сопровождения целей в режиме реального времени с использованием технологий искусственного интеллекта.
Полетный контроллер построен на микроконтроллерах швейцарского бренда STMicroelectronics, изготовленных в Китае и Тайване, а также компонентах CUAV Technology (КНР).
Для навигации в условиях противодействия РЭБ используется четырехканальная CRP-антенна.
Движение беспилотника обеспечивают два электродвигателя SunnySky китайского производства, установленные на консолях крыльев.
Государство-агрессор продолжает развивать собственные образцы вооружения, сохраняя доступ к иностранным технологиям через сети снабжения и посредников.
Такие разработки могут быть использованы не только в войне против Украины, но и для дестабилизации ситуации безопасности в других регионах мира, в частности союзниками России — Ираном и КНДР.
