ГУР обнародовало данные о 51 судне теневого флота РФ
Категория
Мир
Дата публикации

ГУР
судно
Read in English
Читати українською

Главное управление разведки Министерства обороны Украины обнародовало перечень из 51 судна, способствующих российской агрессии против Украины.

Главные тезисы

  • Украинское военное разведывание опубликовало список 51 судна теневого флота РФ, используемых для российской агрессии против Украины.
  • Россия злоупотребляет морской логистикой для экспорта нефти и угля, а также вывоза украденных украинских ресурсов через закрытые порты на оккупированной территории.

War&Sanctions: новые данные от ГУР о теневом флоте РФ

В разделе "Морские суда" портала War&Sanctions обнародован список 51 судна, которые РФ использует как ресурс для наполнения нефтедолларами своей военной казны и продолжения агрессии против Украины.

В обновление вошли нефтяные танкеры, обеспечивающие морской экспорт российской нефти и нефтепродуктов, а также сотрудничающие с РФ грузовые суда, входящие в закрытые порты на временно захваченной территории Украины — в частности в Мариуполь и Керчь.

Россия системно использует морскую логистику не только для экспорта энергоносителей, но и для вывоза украденных украинских ресурсов — зерна, руды, уголь. Параллельно РФ пытается интегрировать захваченные территории в собственную экономическую систему, открывая украинские порты для иностранных судов.

Для прикрытия такой деятельности Россия применяет схемы с использованием судов под флагами третьих государств, в том числе официально поддерживающих суверенитет и территориальную целостность Украины.

Ключевым звеном этой логистики остаются капитаны судов — именно они обладают полной информацией о происхождении и характере грузов, а также маршрутах следования.

Теневый флот РФ

ГУР призывает государства, что в рамках работы Генассамблеи ООН подтвердили приверженность суверенитету, независимости и территориальной целостности Украины в ее международно признанных границах, принять меры по предупреждению и недопущению случаев захождения морских судов под их флагами в закрытые морские порты на временно оккупированной территории Украины;

Международная морская организация — обратиться ко всем государствам-членам о необходимости соблюдения режима закрытых морских портов на временно оккупированной территории Украины, принимать надлежащие меры в отношении судов, нарушающих указанный режим; страны флага — усилить контроль за местами нахождения морских судов для предотвращения случаев их мер в акваторию закрытых морских портов на захваченной территории Украины; стран-партнеров — ввести дополнительные санкции против российских, иностранных физических, юридических лиц, морских судов, вовлеченных в коммерческую противоправную деятельность на захваченной территории Украины.

Отдельно ГУР обращается к экипажам морских судов: участие в противоправных операциях в украинских портах означает соучастие в агрессии. Ответственность капитанов судов за участие в операциях РФ неизбежна.

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?