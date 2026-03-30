ГУР обнародовало данные о 51 судне теневого флота РФ

War&Sanctions: новые данные от ГУР о теневом флоте РФ

В разделе "Морские суда" портала War&Sanctions обнародован список 51 судна, которые РФ использует как ресурс для наполнения нефтедолларами своей военной казны и продолжения агрессии против Украины.

В обновление вошли нефтяные танкеры, обеспечивающие морской экспорт российской нефти и нефтепродуктов, а также сотрудничающие с РФ грузовые суда, входящие в закрытые порты на временно захваченной территории Украины — в частности в Мариуполь и Керчь.

Россия системно использует морскую логистику не только для экспорта энергоносителей, но и для вывоза украденных украинских ресурсов — зерна, руды, уголь. Параллельно РФ пытается интегрировать захваченные территории в собственную экономическую систему, открывая украинские порты для иностранных судов.

Для прикрытия такой деятельности Россия применяет схемы с использованием судов под флагами третьих государств, в том числе официально поддерживающих суверенитет и территориальную целостность Украины.

Ключевым звеном этой логистики остаются капитаны судов — именно они обладают полной информацией о происхождении и характере грузов, а также маршрутах следования.

Теневый флот РФ

ГУР призывает государства, что в рамках работы Генассамблеи ООН подтвердили приверженность суверенитету, независимости и территориальной целостности Украины в ее международно признанных границах, принять меры по предупреждению и недопущению случаев захождения морских судов под их флагами в закрытые морские порты на временно оккупированной территории Украины;

Международная морская организация — обратиться ко всем государствам-членам о необходимости соблюдения режима закрытых морских портов на временно оккупированной территории Украины, принимать надлежащие меры в отношении судов, нарушающих указанный режим; страны флага — усилить контроль за местами нахождения морских судов для предотвращения случаев их мер в акваторию закрытых морских портов на захваченной территории Украины; стран-партнеров — ввести дополнительные санкции против российских, иностранных физических, юридических лиц, морских судов, вовлеченных в коммерческую противоправную деятельность на захваченной территории Украины.

Отдельно ГУР обращается к экипажам морских судов: участие в противоправных операциях в украинских портах означает соучастие в агрессии. Ответственность капитанов судов за участие в операциях РФ неизбежна.