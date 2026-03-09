ГУР обнародовало новые данные насчет иностранных компонентов в российских дронах

ГУР МО Украины в разделе "Компоненты в оружии" обнародует обновленные данные о предприятиях кооперации по производству БПЛА "Орион", а также иностранных компонентов из состава иранского "Shahed-107" и российского БПЛА "Феникс".

War&Sanctions: ГУР расширяет наборы данных по иранскому БпЛА "Shahed-107", дронам "Орион" и "Феникс" РФ

Орион (он же Иноходец) — ударно-разведывательный беспилотник, который производится подсанкционной российской группой компаний кронштадт. ГУР уже публиковало его интерактивную 3D-модель и список предприятий производственной кооперации.

Теперь в базу добавлены еще 19 компаний, производящих компоненты противоомораживающей и топливной систем, пилотажно-навигационного оборудования, а также элементы радиоэлектронного комплекса командно-информационного взаимодействия. Таким образом, общее количество предприятий в базе, задействованных в производстве БПЛА Орион, возросло до 70.

ГУР добавляет еще 30 электронных компонентов, идентифицированных в примененном противником иранском БПЛА Shahed-107 и гиростабилизированной оптико-электронной системе qir50tpro российского разведывательного беспилотника Феникс.

Интерактивную модель и компонентную базу Shahed-107 ГУР уже публиковало ранее. Нынешнее обновление дополняет ее еще 15 компонентами, обнаруженными в другом образце этого беспилотника, использовавшегося противником. Поделиться

Отчет ГУР

Недавние события на Ближнем Востоке демонстрируют, что вооружение, применяемое сегодня россией против Украины, представляет угрозу террора и ударов по гражданской инфраструктуре и в других регионах мира. Целью публикации данных является консолидация международных усилий по противодействию распространению и использованию подобных систем вооружения.