ГУР обнародовало новые данные насчет иностранных компонентов в российских дронах
Категория
Технологии
Дата публикации

ГУР обнародовало новые данные насчет иностранных компонентов в российских дронах

ГУР
шахед
Читати українською

ГУР МО Украины в разделе "Компоненты в оружии" обнародует обновленные данные о предприятиях кооперации по производству БПЛА "Орион", а также иностранных компонентов из состава иранского "Shahed-107" и российского БПЛА "Феникс".

Главные тезисы

  • ГУР МО Украины обнародовало новые данные о иностранных компонентах в российских дронах.
  • Обновленные данные касаются предприятий кооперации по производству БПЛА Orion, Shahed-107 и Phoenix.

War&Sanctions: ГУР расширяет наборы данных по иранскому БпЛА "Shahed-107", дронам "Орион" и "Феникс" РФ

Орион (он же Иноходец) — ударно-разведывательный беспилотник, который производится подсанкционной российской группой компаний кронштадт. ГУР уже публиковало его интерактивную 3D-модель и список предприятий производственной кооперации.

Теперь в базу добавлены еще 19 компаний, производящих компоненты противоомораживающей и топливной систем, пилотажно-навигационного оборудования, а также элементы радиоэлектронного комплекса командно-информационного взаимодействия. Таким образом, общее количество предприятий в базе, задействованных в производстве БПЛА Орион, возросло до 70.

ГУР добавляет еще 30 электронных компонентов, идентифицированных в примененном противником иранском БПЛА Shahed-107 и гиростабилизированной оптико-электронной системе qir50tpro российского разведывательного беспилотника Феникс.

Интерактивную модель и компонентную базу Shahed-107 ГУР уже публиковало ранее. Нынешнее обновление дополняет ее еще 15 компонентами, обнаруженными в другом образце этого беспилотника, использовавшегося противником.

Отчет ГУР

Недавние события на Ближнем Востоке демонстрируют, что вооружение, применяемое сегодня россией против Украины, представляет угрозу террора и ударов по гражданской инфраструктуре и в других регионах мира. Целью публикации данных является консолидация международных усилий по противодействию распространению и использованию подобных систем вооружения.

Больше по теме

Категория
Мир
Дата публикации
Додати до обраного
ГУР обнародовало данные 21 предприятия РФ — производят БпЛА для войны против Украины
ГУР
ГУР
Категория
Мир
Дата публикации
Додати до обраного
ГУР обнародовало данные 10 топ-пропагандистов РФ
ГУР
ГУР
Категория
Технологии
Дата публикации
Додати до обраного
ГУР обнародовало данные о новой крылатой ракете РФ
ГУР
ракета

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?