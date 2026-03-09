ГУР оприлюднило нові дані щодо іноземних компонентів у російських дронах

ГУР МО України в розділі “Компоненти у зброї” оприлюднює оновлені дані щодо підприємств кооперації з виробництва БпЛА “Оріон”, а також іноземних компонентів зі складу іранського “Shahed-107” та російського БпЛА "Фенікс".

“Оріон” (він же “Іноходєц”) — ударно-розвідувальний безпілотник, який виготовляється підсанкційною російською групою компаній “кронштадт”. ГУР вже публікувало його інтерактивну 3D-модель та перелік підприємств виробничої кооперації.

Тепер до бази додано ще 19 компаній, що виготовляють компоненти протиобморожувальної та паливної систем, пілотажно-навігаційного обладнання, а також елементи радіоелектронного комплексу командно-інформаційної взаємодії. Таким чином, загальна кількість підприємств у базі, задіяних у виробництві БпЛА “Оріон”, зросла до 70.

ГУР додає ще 30 електронних компонентів, ідентифікованих у застосованому противником іранському БпЛА “Shahed-107” та гіростабілізованій оптико-електронній системі qir50tpro російського розвідувального безпілотника “Фенікс”.

Інтерактивну модель та компонентну базу “Shahed-107” ГУР уже публікувало раніше. Нинішнє оновлення доповнює її ще 15 компонентами, виявленими в іншому зразку цього безпілотника, який використовував противник. Поширити

Нещодавні події на Близькому Сході демонструють, що озброєння, яке сьогодні росія застосовує проти України, становить загрозу терору та ударів по цивільній інфраструктурі й в інших регіонах світу. Публікація таких даних має на меті консолідацію міжнародних зусиль для протидії розповсюдженню та використанню подібних систем озброєння.