ГУР оприлюднило дані про 51 судно тіньового флоту РФ

War&Sanctions: нові дані від ГУР про тіньовий флот РФ

У розділі “Морські судна” порталу War&Sanctions оприлюднений список 51 судна, які РФ використовує як ресурс для наповнення нафтодоларами своєї військової казни та продовження агресії проти України.

До оновлення увійшли нафтові танкери, що забезпечують морський експорт російської нафти і нафтопродуктів, а також вантажні судна, які співпрацюють з РФ і заходять у закриті порти на тимчасово захопленій території України — зокрема в Маріуполь і Керч.

Росія системно використовує морську логістику не лише для експорту енергоносіїв, а й для вивезення викрадених українських ресурсів — зерна, руди, вугілля. Паралельно РФ намагається інтегрувати захоплені території у власну економічну систему, відкриваючи українські порти для іноземних суден.

Для прикриття такої діяльності Росія застосовує схеми із використанням суден під прапорами третіх держав, зокрема тих, які офіційно підтримують суверенітет і територіальну цілісність України.

Ключовою ланкою цієї логістики залишаються капітани суден — саме вони володіють повною інформацією про походження та характер вантажів, а також маршрути слідування.

Тіньовий флот РФ

ГУР закликає держави, що в рамках роботи Генасамблеї ООН підтвердили відданість суверенітету, незалежності і територіальної цілісності України в її міжнародно визнаних кордонах, вжити заходів щодо упередження та недопущення випадків заходження морських суден під їх прапорами до закритих морських портів на тимчасово окупованій території України;

Міжнародну морську організацію — звернутися до всіх держав-членів про необхідність дотримання режиму закритих морських портів на тимчасово окупованій території України, вживати належних заходів щодо суден, які порушують зазначений режим; країни прапора — посилити контроль за місцями перебування морських суден для упередження випадків їх заходів в акваторію закритих морських портів на захопленій території України; країн-партнерів — запровадити додаткові санкції проти російських, іноземних фізичних, юридичних осіб, морських суден, залучених до комерційної протиправної діяльності на захопленій території України.

Окремо ГУР звертається до екіпажів морських суден: участь у протиправних операціях в українських портах означає співучасть в агресії. Відповідальність капітанів суден за участь в операціях РФ є неминучою.