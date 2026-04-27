ГУР обнародовало данные о новой крылатой ракете РФ
Категория
Технологии
Дата публикации

ГУР
ГУР
Читати українською

ГУР МО Украины в разделе "Компоненты в оружии" портала "War&Sanctions" обнародует интерактивную 3D-модель, информацию о составляющих и электронной компонентной базе новой крылатой авиационной ракеты противника С-71К "Ковер".

Главные тезисы

  • Новая ракета впервые была применена врагом в конце прошлого года и, похоже, первые попытки ОАК в ракетостроении.
  • Подавляющее большинство электронной компонентной базы – иностранного происхождения: американского, китайского, швейцарского, японского, немецкого, тайваньского и ирландского производства.

После публикации структуры кооперации предприятий по производству истребителей Су-57 военная разведка Украины раскрывает детали нового средства поражения, разработанного "Объединенной авиастроительной компанией" (ОАК) именно под эту платформу.

Новая ракета впервые была применена врагом в конце прошлого года и, похоже, первые попытки ОАК в ракетостроении. В качестве боевой части использована осколочно-фугасная авиационная бомба ОФАБ-250-270 весом 250 кг, интегрированная в силовую раму носовой части ракеты.

Корпус выполнен из многослойного материала на основе стеклотекстолита с дополнительным усилением, внутренние элементы из алюминиевых сплавов.

Бортовая система управления включает в себя полетный контроллер, инерциальную навигационную систему на базе простых сенсоров, а также систему питания. Подавляющее большинство электронной компонентной базы — иностранного происхождения: американского, китайского, швейцарского, японского, немецкого, тайваньского и ирландского производства.

Ракета оснащена турбореактивным двигателем R500 производства ООО Рейнольдс, входящего в состав Объединенной авиастроительной корпорации.

Благодаря основному и двум боковым топливным бакам вероятная дальность применения С-71К составляет до 300 км. В перспективе противником рассматривается возможность применения ракеты с БпЛА С-70 "охотник".

Сохранение доступа к иностранным технологиям и компонентам позволяет государству-агрессору разрабатывать новые средства поражения и масштабировать их применение в войне против Украины.

ГУР МО Украины продолжает системную работу по разоблачению технологической базы российского ВПК и призывает к усилению санкционного давления с целью ограничения возможностей агрессора к ведению войны.

Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
ГУР
Категория
Проиcшествия
Дата публикации
Додати до обраного
ГУР
Категория
Мир
Дата публикации
Додати до обраного
ГУР
Су-57

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?