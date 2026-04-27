ГУР обнародовало данные о новой крылатой ракете РФ

ГУР МО Украины в разделе "Компоненты в оружии" портала "War&Sanctions" обнародует интерактивную 3D-модель, информацию о составляющих и электронной компонентной базе новой крылатой авиационной ракеты противника С-71К "Ковер".

После публикации структуры кооперации предприятий по производству истребителей Су-57 военная разведка Украины раскрывает детали нового средства поражения, разработанного "Объединенной авиастроительной компанией" (ОАК) именно под эту платформу.

Новая ракета впервые была применена врагом в конце прошлого года и, похоже, первые попытки ОАК в ракетостроении. В качестве боевой части использована осколочно-фугасная авиационная бомба ОФАБ-250-270 весом 250 кг, интегрированная в силовую раму носовой части ракеты.

Корпус выполнен из многослойного материала на основе стеклотекстолита с дополнительным усилением, внутренние элементы из алюминиевых сплавов.

Крылатая ракета РФ С-71К "Ковер"

Бортовая система управления включает в себя полетный контроллер, инерциальную навигационную систему на базе простых сенсоров, а также систему питания. Подавляющее большинство электронной компонентной базы — иностранного происхождения: американского, китайского, швейцарского, японского, немецкого, тайваньского и ирландского производства.

Ракета оснащена турбореактивным двигателем R500 производства ООО Рейнольдс, входящего в состав Объединенной авиастроительной корпорации.

Благодаря основному и двум боковым топливным бакам вероятная дальность применения С-71К составляет до 300 км. В перспективе противником рассматривается возможность применения ракеты с БпЛА С-70 "охотник".

Сохранение доступа к иностранным технологиям и компонентам позволяет государству-агрессору разрабатывать новые средства поражения и масштабировать их применение в войне против Украины.

ГУР МО Украины продолжает системную работу по разоблачению технологической базы российского ВПК и призывает к усилению санкционного давления с целью ограничения возможностей агрессора к ведению войны.