ГУР обнародовало данные о новой крылатой ракете РФ

ГУР МО Украины в разделе "Компоненты в оружии" портала "War&Sanctions" обнародует интерактивную 3D-модель, информацию о составляющих и электронной компонентной базе новой крылатой авиационной ракеты противника С-71К "Ковер".
Главные тезисы
- Новая ракета впервые была применена врагом в конце прошлого года и, похоже, первые попытки ОАК в ракетостроении.
- Подавляющее большинство электронной компонентной базы – иностранного происхождения: американского, китайского, швейцарского, японского, немецкого, тайваньского и ирландского производства.
War&Sanctions: ГУР раскрывает детали новой крылатой ракеты РФ С-71К "Ковер"
После публикации структуры кооперации предприятий по производству истребителей Су-57 военная разведка Украины раскрывает детали нового средства поражения, разработанного "Объединенной авиастроительной компанией" (ОАК) именно под эту платформу.
Корпус выполнен из многослойного материала на основе стеклотекстолита с дополнительным усилением, внутренние элементы из алюминиевых сплавов.
Бортовая система управления включает в себя полетный контроллер, инерциальную навигационную систему на базе простых сенсоров, а также систему питания. Подавляющее большинство электронной компонентной базы — иностранного происхождения: американского, китайского, швейцарского, японского, немецкого, тайваньского и ирландского производства.
Ракета оснащена турбореактивным двигателем R500 производства ООО Рейнольдс, входящего в состав Объединенной авиастроительной корпорации.
Благодаря основному и двум боковым топливным бакам вероятная дальность применения С-71К составляет до 300 км. В перспективе противником рассматривается возможность применения ракеты с БпЛА С-70 "охотник".
Сохранение доступа к иностранным технологиям и компонентам позволяет государству-агрессору разрабатывать новые средства поражения и масштабировать их применение в войне против Украины.
ГУР МО Украины продолжает системную работу по разоблачению технологической базы российского ВПК и призывает к усилению санкционного давления с целью ограничения возможностей агрессора к ведению войны.
