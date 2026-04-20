ГУР поразило в Крыму 2 больших десантных корабля и РЛС — видео

В ночь с 18 на 19 апреля мастера спецподразделения ГУР МО Украины "Призраки" во временно оккупированном Крыму нанесли успешные удары по двум крупным десантным кораблям государства-агрессора России - ВДК проекта 775 "ямал" и ВДК проекта 1171 "Николай".

Новый "хлопок" от ГУР в Крыму

В момент удара вражеские корабли, принадлежащие к российскому Черноморскому флоту, находились в Севастопольской бухте.

ВДК проекта 775 "ямал" — корабль 1988 года выпуска, длиной 112,5 метров и способностью перевозить до 500 тонн груза, в том числе бронетехнику и десант. Ориентировочная стоимость корабля — более 80 миллионов долларов.

ВДК проекта 1171 "Николай Фильченков" — корабль 1975 года выпуска грузоемкостью до 1 000 тонн, что позволяет перевозить десятки единиц бронетехники и большой десантный контингент. Ориентировочная стоимость корабля — более 70 миллионов долларов.

Оба корабля, которые Россия использовала в преступной войне против Украины, выведены из строя.

В рамках операции во временно оккупированном Севастополе разведчики также уничтожили вражескую радиолокационную станцию подлет-к1. Приблизительная стоимость комплекса РЛС составляет 5 миллионов долларов.