Спецназовцы ГУР поделились видео успешных боевых операций на Запорожском направлении
Ушибы дронов и ближние бои: спецназовцы ГУР успешно ликвидируют врага на Запорожском направлении.

  • Спецназовцы ГУР проводят успешные спецоперации на Запорожском направлении, ликвидируя врага и усложняя его продвижение к областному центру.
  • Разведчики уничтожают и зачищают позиции оккупантов, блокируют логистические маршруты и усложняют наступление врага.

ГУР показали видео недельных спецопераций на Запорожском направлении

Бойцы Департамента активных действий ГУР МО Украины продолжают осуществлять эффективные операции в Запорожье.

За последнюю неделю разведчики провели серию результативных рейдов, в ходе которых уничтожили и зачистили позиции оккупационных сил, где противник сосредоточил подразделения по подготовке наступательных действий.

Для поражения укрытий, складов и логистических маршрутов врага активно используются ударные дроны разных типов.

Действия военной разведки существенно усложняют маневры врага и блокируют его продвижение в направлении областного центра.

