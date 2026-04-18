Спецназовцы ГУР поделились видео успешных боевых операций на Запорожском направлении

Ушибы дронов и ближние бои: спецназовцы ГУР успешно ликвидируют врага на Запорожском направлении.
Главные тезисы
- Спецназовцы ГУР проводят успешные спецоперации на Запорожском направлении, ликвидируя врага и усложняя его продвижение к областному центру.
- Разведчики уничтожают и зачищают позиции оккупантов, блокируют логистические маршруты и усложняют наступление врага.
ГУР показали видео недельных спецопераций на Запорожском направлении
Бойцы Департамента активных действий ГУР МО Украины продолжают осуществлять эффективные операции в Запорожье.
Для поражения укрытий, складов и логистических маршрутов врага активно используются ударные дроны разных типов.
Действия военной разведки существенно усложняют маневры врага и блокируют его продвижение в направлении областного центра.
