Спецпризначенці ГУР поділилися відео успішних бойових операцій на Запорізькому напрямку
Категорія
Україна
Дата публікації

ГУР
ГУР
Read in English

Удари дронів і ближні бої: спецпризначенці ГУР успішно ліквідовують ворога на Запорізькому напрямку.

Головні тези:

  • Спецпризначенці ГУР проводять ефективні спецоперації на Запорізькому напрямку, ліквідуючи ворога.
  • Розвідники знищують та зачищають позиції окупантів, ускладнюючи їх просування в напрямку обласного центру.

ГУР показали відео тижневих спецоперацій на Запорізькому напрямку

Бійці Департаменту активних дій ГУР МО України продовжують втілювати ефективні операції на Запоріжжі.

За останній тиждень розвідники провели серію результативних рейдів, під час яких знищили та зачистили позиції окупаційних сил, де противник зосереджував підрозділи для підготовки наступальних дій.

Для ураження укриттів, складів і логістичних маршрутів ворога активно використовуються ударні дрони різних типів.

Дії воєнної розвідки суттєво ускладнюють маневри ворога та блокує його просування в напрямку обласного центру.

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішим

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?