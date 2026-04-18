Спецпризначенці ГУР поділилися відео успішних бойових операцій на Запорізькому напрямку

Удари дронів і ближні бої: спецпризначенці ГУР успішно ліквідовують ворога на Запорізькому напрямку.
Головні тези:
- Спецпризначенці ГУР проводять ефективні спецоперації на Запорізькому напрямку, ліквідуючи ворога.
- Розвідники знищують та зачищають позиції окупантів, ускладнюючи їх просування в напрямку обласного центру.
ГУР показали відео тижневих спецоперацій на Запорізькому напрямку
Бійці Департаменту активних дій ГУР МО України продовжують втілювати ефективні операції на Запоріжжі.
Для ураження укриттів, складів і логістичних маршрутів ворога активно використовуються ударні дрони різних типів.
Дії воєнної розвідки суттєво ускладнюють маневри ворога та блокує його просування в напрямку обласного центру.
