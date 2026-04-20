ГУР уразило у Криму 2 великі десантні кораблі та РЛС — відео

У ніч з 18 на 19 квітня майстри спецпідрозділу ГУР МО України “Примари” в тимчасово окупованому Криму завдали успішних ударів по двох великих десантних кораблях держави-агресора росії ― ВДК проєкту 775 “ямал” та ВДК проєкту 1171 “ніколай фільчєнков”.

Нова “бавовна” від ГУР у Криму

У момент удару ворожі кораблі, які належать до російського Чорноморського флоту, перебували у Севастопольській бухті.

ВДК проєкту 775 “ямал” ― корабель 1988 року випуску, довжиною 112,5 метрів та здатністю перевозити до 500 тонн вантажу, зокрема бронетехніку та десант. Орієнтовна вартість корабля ― понад 80 мільйонів доларів.

ВДК проєкту 1171 “ніколай фільчєнков” ― корабель 1975 року випуску вантажомісткістю до 1 000 тонн, що дозволяє перевозити десятки одиниць бронетехніки та великий десантний контингент. Орієнтовна вартість корабля ― понад 70 мільйонів доларів.

Обидва кораблі, які Росія використовувала у злочинній війні проти України, виведені з ладу.

У межах операції у тимчасово окупованому Севастополі розвідники також знищили ворожу радіолокаційну станцію “подльот-к1”. Приблизна вартість комплексу РЛС становить 5 мільйонів доларів.