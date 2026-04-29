ГУР розкрило кількість іноземних найманців у російській армії

Головне управління розвідки Міністерства оборони України має дані про понад 28 тисяч іноземців, які уклали контракти зі Збройними силами Росії, і ця цифра продовжує зростати.

Понад 28 тис іноземних найманців воюють за Росію

Про це заявив представник ГУР і секретар Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими Дмитра Усова під час презентації звіту "Комбатанти, найманці чи жертви торгівлі людьми? Як Росія експлуатує іноземних бійців у війні проти України".

За його словами, наразі встановлено 28 391 іноземця, щодо яких українська сторона має персональні дані, включно з громадянством.

Це - та цифра, яка безпосередньо відома як певні персональні дані. Тобто, ми оперуємо конкретними ПІБ, персональними даними та (даними про - ред.) громадянства цих (людей - ред.).

За даними розвідки, у складі російських військ воюють громадяни 136 країн світу. При цьому ця цифра не включає військових із Північної Кореї, яких, за оцінками, майже 14 100 осіб.

Усов також наголосив, що Росія фактично не відпускає іноземців після завершення контрактів. За його словами, щонайменше 3080 осіб залишаються у війську навіть після формального завершення служби.

Хочу звернути увагу на цифру у 3080 осіб - це громадяни іноземних країн, які уклали контракти, у яких ці контракти закінчилися, але вони не залишили лави Збройних сил РФ. Їх і далі буде використовувати Росія.

Крім того, у Міноборони РФ планують і надалі збільшувати набір іноземців. За словами Усова, у 2026 році Москва має намір укласти ще майже 19 тисяч контрактів з громадянами інших держав.

Розвідка також фіксує зростання кількості іноземців, які потрапляють у полон. Наразі серед полонених є громадяни 48 країн, ідеться про сотні осіб.

За словами Усова, іноземців залучають не лише до бойових підрозділів, а й до підприємств військово-промислового комплексу, після чого вони можуть бути використані у війні.

Він додав, що Росія використовує іноземців як "відкривашку" - їх залучають до штурмів для виявлення позицій українських сил.

Тобто, РФ використовує їх у м'ясних штурмах, використовує безпосередньо в штурмах на тих чи інших тактичних напрямках.

За його словами, серед іноземців, яких залучає Росія, є громадяни країн ОДКБ, а також держав Африки, Азії та Європи.