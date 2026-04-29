ГУР раскрыло количество иностранных наемников в российской армии

Главное управление разведки Министерства обороны Украины имеет данные о более 28 тысячах иностранцев, заключивших контракты с Вооруженными силами России, и эта цифра продолжает расти.

Об этом заявил представитель ГУР и секретарь Координационного штаба по вопросам обращения с военнопленными Дмитрия Усова во время презентации отчета "Комбатанты, наемники или жертвы торговли людьми? Как Россия эксплуатирует иностранных бойцов в войне против Украины".

По его словам, в настоящее время установлено 28 391 иностранца, по которым украинская сторона имеет персональные данные, включая гражданство.

Это та цифра, которая непосредственно известна как определенные персональные данные. То есть, мы оперируем конкретными ФИО, персональными данными и (данными о — ред.) гражданства этих (людей — ред.).

По данным разведки, в составе российских войск воюют граждане 136 стран мира. При этом эта цифра не включает военных из Северной Кореи, которых, по оценкам, около 14 100 человек.

Усов также подчеркнул, что Россия фактически не отпускает иностранцев после завершения контрактов. По его словам, не менее 3080 человек остаются в армии даже после формального завершения службы.

Хочу обратить внимание на цифру в 3080 человек — это граждане иностранных стран, заключивших контракты, у которых эти контракты истекли, но они не оставили ряды Вооруженных сил РФ. Их и дальше будет использовать Россия.

Кроме того, в Минобороны РФ планируют и дальше увеличивать набор иностранцев. По словам Усова, в 2026 году Москва намерена заключить еще около 19 тысяч контрактов с гражданами других государств.

Разведка также фиксирует рост числа попадающих в плен иностранцев. В настоящее время среди пленных есть граждане 48 стран, речь идет о сотнях человек.

По словам Усова, иностранцев привлекают не только в боевые подразделения, но и предприятия военно-промышленного комплекса, после чего они могут быть использованы в войне.

Он добавил, что Россия использует иностранцев как "открывашку" — их привлекают к штурмам для выявления позиций украинских сил.

То есть, РФ использует его в мясных штурмах, использует непосредственно в штурмах на тех или иных тактических направлениях.

По его словам, среди привлекаемых Россией иностранцев есть граждане стран ОДКБ, а также государств Африки, Азии и Европы.