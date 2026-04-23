Российские войска снова бросили в самоубийственный штурм иностранных наемников — на этот раз группу граждан Кении. Один из них идентифицировал проект "Хочу жить", сообщает ГУР.

ГУР сообщило о ликвидации группы российских наемников из Кении

Среди ликвидированных — гражданин Кении Ньямбура Эрик Мванги, 2003 года рождения.

Вместе с тремя другими кенийцами Ванджиром Джозефом Камау, Каритхи Джоэлом Нгуре и Кибетом Рональдом Кипкуруи он прибыл в Ярославль 23–24 октября 2025 года.

Напомним, что в этот же период прибыли и другие погибшие кенийцы, о которых ГУР МО Украины сообщало 6 февраля, — Омбвори Денис Багаку и Вахоме Симон Гититу.

Там они подписали контракты и были направлены в учебный центр, где проходили подготовку всего полторы недели. После этого Мванги получил должность радиотелефониста и был отправлен на фронт.

Впрочем, по своей специальности он не служил — его перевели в штурмовое подразделение. В начале года он был привлечен к штурмовым действиям в районе населенного пункта Борова на Харьковщине.

По предварительным данным, Мванги погиб в результате удара украинского миномета при попытке преодолеть kill-зону.

Несмотря на достигнутые договоренности Кремля с отдельными африканскими странами по поводу прекращения вербовки их граждан, этот процесс не остановился и продолжается — установлены персональные данные 2 965 граждан африканских стран, заключивших контракт с вооруженными силами российской федерации.

В десятку стран, откуда происходит наибольшее количество наемников, входят: Кения, Египет, Камерун, Гана, Нигерия, Уганда, Алжир, Мали, Южный Судан и Южно-Африканская Республика.

По состоянию на август 2025 года уже подтверждена гибель не менее 316 африканских наемников. Реальные потери, вероятно, значительно больше.