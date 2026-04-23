ЗСУ ліквідували групу російських найманців з Кенії — ГУР

Російські війська знову кинули у самовбивчий штурм іноземних найманців — цього разу групу громадян Кенії. Одного з них ідентифікував проєкт “Хочу жить”, повідомляє ГУР.

ГУР повідомило про ліквідацію групи російських найманців з Кенії

Серед ліквідованих — громадянин Кенії Ньямбура Ерік Мвангі, 2003 року народження.

Разом із трьома іншими кенійцями — Ванджіром Джозефом Камау, Карітхі Джоелом Нгуре та Кібетом Рональдом Кіпкуруї — він прибув до Ярославля 23–24 жовтня 2025 року.

Нагадаємо, що в цей самий період прибули й інші загиблі кенійці, про яких ГУР МО України повідомляло 6 лютого, — Омбворі Деніс Баґаку та Вахоме Сімон Ґітіту.

Там вони підписали контракти та були направлені до навчального центру, де проходили підготовку лише півтора тижня. Після цього Мвангі отримав посаду радіотелефоніста й був відправлений на фронт.

Втім, за своєю спеціальністю він не служив — його перевели до штурмового підрозділу. На початку року його залучили до штурмових дій у районі населеного пункту Борова на Харківщині.

За попередніми даними, Мвангі загинув унаслідок удару українського міномета під час спроби подолати kill-зону.

Попри досягнуті домовленості Кремля з окремими африканськими країнами щодо припинення вербування їхніх громадян, цей процес не зупинився та триває — встановлено персональні дані 2 965 громадян африканських країн, які уклали контракт зі збройними силами російської федерації.

До десятки країн, звідки походить найбільша кількість найманців, входять: Кенія, Єгипет, Камерун, Гана, Нігерія, Уганда, Алжир, Малі, Південний Судан та Південно-Африканська Республіка.

Станом на серпень 2025 року вже підтверджено загибель щонайменше 316 африканських найманців. Реальні втрати, ймовірно, є значно більшими.