Російські війська знову кинули у самовбивчий штурм іноземних найманців — цього разу групу громадян Кенії. Одного з них ідентифікував проєкт “Хочу жить”, повідомляє ГУР.
Головні тези:
- ЗСУ успішно ліквідували групу російських найманців з Кенії, серед яких був громадянин Кенії Ньямбура Ерік Мвангі.
- Українські Збройні Сили попереджають іноземних громадян про ризики подорожей до РФ та участь у бойових діях на їхній території.
ГУР повідомило про ліквідацію групи російських найманців з Кенії
Серед ліквідованих — громадянин Кенії Ньямбура Ерік Мвангі, 2003 року народження.
Нагадаємо, що в цей самий період прибули й інші загиблі кенійці, про яких ГУР МО України повідомляло 6 лютого, — Омбворі Деніс Баґаку та Вахоме Сімон Ґітіту.
Там вони підписали контракти та були направлені до навчального центру, де проходили підготовку лише півтора тижня. Після цього Мвангі отримав посаду радіотелефоніста й був відправлений на фронт.
Втім, за своєю спеціальністю він не служив — його перевели до штурмового підрозділу. На початку року його залучили до штурмових дій у районі населеного пункту Борова на Харківщині.
За попередніми даними, Мвангі загинув унаслідок удару українського міномета під час спроби подолати kill-зону.
До десятки країн, звідки походить найбільша кількість найманців, входять: Кенія, Єгипет, Камерун, Гана, Нігерія, Уганда, Алжир, Малі, Південний Судан та Південно-Африканська Республіка.
Станом на серпень 2025 року вже підтверджено загибель щонайменше 316 африканських найманців. Реальні втрати, ймовірно, є значно більшими.
ГУР МО України застерігає іноземних громадян від поїздок до РФ та будь-якої роботи на території держави-агресора. Поїздка на росію — це реальний шанс опинитися у штурмовому загоні “смертників” та, зрештою, зогнити в українській землі.
