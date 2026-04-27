НРК "Лють" з бойовим модулем прикривають воїнів ГУР на фронті — відео

Ексклюзивні кадри з Покровського напрямку ― під час бойового завдання в Донецькій області спецпризначенці оперативної групи ГУР МО України “Iron Group” застосували оснащений бойовим модулем НРК “Лють”.
Головні тези:
- Спецпризначенці ГУР використовують бойовий модуль НРК “Лють” на фронті для прикриття під час бойових завдань.
- Роботизований комплекс здійснює контроль сектору та вогневий вплив на російських окупантів, що дозволяє бійцям покращувати своє тактичне становище.
“Лють” під Покровськом: як НРК вогнем прикривають бійців ГУР на фронті
Роботизований комплекс, який розташували на передовій позиції, здійснював контроль визначеного сектору та вогневий вплив на російських окупантів ― завдяки “Люті” бійці ГУР змогли безпечно здійснити маневр і поліпшити своє тактичне становище.
У процесі ведення асиметричної війни з російською окупаційною армією НРК відіграють дедалі важливішу роль.
