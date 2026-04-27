Эксклюзивные кадры из Покровского направления - во время боевого задания в Донецкой области спецназовцы оперативной группы ГУР МО Украины "Iron Group" применили оснащенный боевым модулем НРК "Лют".
Главные тезисы
- Спецназовцы ГУР применяют боевой модуль НРК «Лют» для прикрытия во время боевых задач на фронте.
- Роботизированный комплекс НРК «Лют» контролирует сектор и оказывает огневое влияние на российских оккупантов, помогая улучшить тактическое положение бойцов ГУР.
"Лют" под Покровском: как НРК огнем прикрывают бойцов ГУР на фронте
Работизированный комплекс, который расположился на передовой позиции, осуществлял контроль определенного сектора и огненное влияние на российских оккупантов — благодаря "Февралю" бойцы ГУР смогли безопасно совершить маневр и улучшить свое тактическое положение.
В процессе ведения асимметричной войны с русской оккупационной армией НРК играют все более важную роль.
