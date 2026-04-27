НРК "Лють" с боевым модулем прикрывают воинов ГУР на фронте — видео

Эксклюзивные кадры из Покровского направления - во время боевого задания в Донецкой области спецназовцы оперативной группы ГУР МО Украины "Iron Group" применили оснащенный боевым модулем НРК "Лют".

"Лют" под Покровском: как НРК огнем прикрывают бойцов ГУР на фронте

Работизированный комплекс, который расположился на передовой позиции, осуществлял контроль определенного сектора и огненное влияние на российских оккупантов — благодаря "Февралю" бойцы ГУР смогли безопасно совершить маневр и улучшить свое тактическое положение.

В процессе ведения асимметричной войны с русской оккупационной армией НРК играют все более важную роль.