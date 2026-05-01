ГУР заявил о рекордных потерях кадыровского "Ахмата" — видео

Главное управление разведки Украины впервые раскрыло детали уникальной спецоперации своих воинов в Сумской области. Именно благодаря усилиям бойцов ГУР вражеский "Ахмат" понес наибольшие потери с начала полномасштабного вторжения.

Главные тезисы

  • На этом фоне командир ичкерийских добровольцев спецподразделения ГУР “Шаманбат” Абдул Хаким призвал чеченцев не подписывать контракты.
  • Они должны избегать мобилизации в российскую армию, чтобы спасти свои жизни.

Новая спецоперация ГУР — все подробности и видео

Она продолжалась в течение февраля-апреля 2026 года — к реализации были привлечены:

  • спецподразделение ГУР МО Украины "Шаманбат";

  • 104 бригада ТрО "Горынь";

  • подразделение агентурных операций ГУР.

Главная цель этой спецоперации — максимальное уничтожение наемников подразделения Росгвардии "Ахмат", пытающихся оккупировать украинские земли на Сумском направлении.

По словам разведчиков, важные данные о планах противника им предоставил экс-военнослужащий “Ахмата”, с которым ГУР установил связь в начале 2025 года.

Благодаря усилиям последнего было установлено прослушивающее устройство, переданное за линию фронта FPV-дроном, в помещении для совещаний “Ахмата”.

Таким образом, военная разведка Украины получила в свое распоряжение разговоры всего командного состава подразделения.

Благодаря этой информации ГУРовцы метко наносили удары по кадыровцам во время их перемещений и в районах сосредоточения.

В результате спецоперации в течение двух месяцев "ахмат" понес наибольшие потери с начала полномасштабного вторжения: 41 убитыми, 87 — ранеными. Еще более сотни наемников зачислено в пропавшие без вести.

Кроме того, под удары воинов ГУР попали более 160 единиц бронированного и автомобильного транспорта, более дронов разных типов, а также средства связи, РЭБ/РЭР, инженерное оборудование и техника, склады оружия и топливных материалов и другие средства ведения войны.

