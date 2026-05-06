Спецпризначенці ГУР завдали ударів по ешелонах РФ у Криму — відео

Чергові результати бойової роботи майстрів спецпідрозділу ГУР МО України “Примари” на території тимчасово окупованого Криму ― палали об’єкти залізничної логістики російської окупаційної армії.

У межах операції, що відбулась у квітні 2026 року, спецпризначенці ГУР завдали 5 прицільних ударів ― прямо під час руху ворожих вантажних поїздів уражено локомотиви, які противник використовував для перевезення військової техніки та пального, а також цистерну.