Спецпризначенці ГУР завдали ударів по ешелонах РФ у Криму — відео
Джерело:  Головне управління розвідки

“Примари” ГУР в Криму порушили залізничну логістику окупантів.

Головні тези:

  • Українські спецпризначенці в Криму завдали 5 прицільних ударів по вантажних поїздах російських військ.
  • Бойова робота спрямована на ускладнення логістики окупантів та перерізання їхнього постачання військової техніки та пального.

ГУР уперіщило по ворожих військових потягах у Криму

Чергові результати бойової роботи майстрів спецпідрозділу ГУР МО України “Примари” на території тимчасово окупованого Криму ― палали об’єкти залізничної логістики російської окупаційної армії.

У межах операції, що відбулась у квітні 2026 року, спецпризначенці ГУР завдали 5 прицільних ударів ― прямо під час руху ворожих вантажних поїздів уражено локомотиви, які противник використовував для перевезення військової техніки та пального, а також цистерну.

Ексклюзивні кадри успішних уражень ворожих цілей від “Примар” ― у відео!

Систематична бойова робота, спрямована на перерізання й ускладнення логістики російського агресора продовжується.

