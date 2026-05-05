ГУР вполювало літак-амфібію, 3 катери та судно РФ у Криму — відео

Воїни спецпідрозділу Головного управління розвідки України “Примари” оголосили список уражених ворожих цілей в тимчасово окупованому Криму: російський літак Бе-12 “Чайка”, три катери, а також судно забезпечення окупантів.

ГУР продовжує “полювання” в Криму — які результати

Фахівці спецпідрозділу ГУР МО України "Примари" продовжують реалізацію системного підходу до ліквідації військових об'єктів росії у тимчасово окупованому Криму, — йдеться в офіційній заяві воєнної розвідки.

Одна з нещодавніх успішних операцій “Примар” відбулася минулого місяця.

Під час її реалізації вдалося уразити одразу кілька цілей, пов’язаних із десантно-штурмовими можливостями, морським забезпеченням та авіаційною компонентою армії РФ.

Під нові потужні удари ГУР потрапили:

три десантно-штурмові катери проєкту 05060; судно забезпечення; ангар зберігання десантно-штурмових катерів проєкту 05060; протичовновий літак-амфібію Бе-12 “Чайка”.

Одним з головних епізодів цієї спецоперації стало ухилення борта “Примар” від ворожого ПЗРК.

Хоча російські загарбники робили все можливе, щоб перешкодити виконанню бойового завдання, майстри ГУР продовжили операцію та здобули черговий важливий результат, який послаблює російську окупаційну армію.