ГУР подбило самолет-амфибию, 3 катера и судно РФ в Крыму — видео

Воины спецподразделения Главного управления разведки Украины "Прымары" объявили список пораженных вражеских целей во временно оккупированном Крыму: российский самолет Бе-12 "Чайка", три катера, а также судно обеспечения оккупантов.
Главные тезисы
- Российские оккупанты делали все возможное, чтобы помешать ГУРовцам.
- Однако украинские разведчики смогли увернуться от вражеского ПЗРК.
ГУР продолжает "охоту" в Крыму — какие результаты
Одна из недавних успешных операций "Призраков" состоялась в прошлом месяце.
Во время ее реализации удалось поразить несколько целей, связанных с десантно-штурмовыми возможностями, морским обеспечением и авиационной компонентой армии РФ.
Под новые мощные удары ГУР попали:
три десантно-штурмовых катера проекта 05060;
судно снабжения;
ангар хранения десантно-штурмовых катеров проекта 05060;
противолодочный самолет-амфибия Бе-12 "Чайка".
Одним из главных эпизодов этой спецоперации стало уклонение борта "Прымар" от вражеского ПЗРК.
Хотя российские захватчики делали все возможное, чтобы воспрепятствовать выполнению боевой задачи, мастера ГУР продолжили операцию и получили очередной важный результат, ослабляющий российскую оккупационную армию.
Больше по теме
- Категория
- Проиcшествия
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Технологии
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-