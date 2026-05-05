ГУР подбило самолет-амфибию, 3 катера и судно РФ в Крыму — видео
Воины спецподразделения Главного управления разведки Украины "Прымары" объявили список пораженных вражеских целей во временно оккупированном Крыму: российский самолет Бе-12 "Чайка", три катера, а также судно обеспечения оккупантов.

  • Российские оккупанты делали все возможное, чтобы помешать ГУРовцам.
  • Однако украинские разведчики смогли увернуться от вражеского ПЗРК.

Специалисты спецподразделения ГУР МО Украины "Прымары" продолжают реализацию системного подхода к ликвидации военных объектов России во временно оккупированном Крыму, — сказано в официальном заявлении военной разведки.

Одна из недавних успешных операций "Призраков" состоялась в прошлом месяце.

Во время ее реализации удалось поразить несколько целей, связанных с десантно-штурмовыми возможностями, морским обеспечением и авиационной компонентой армии РФ.

Под новые мощные удары ГУР попали:

  1. три десантно-штурмовых катера проекта 05060;

  2. судно снабжения;

  3. ангар хранения десантно-штурмовых катеров проекта 05060;

  4. противолодочный самолет-амфибия Бе-12 "Чайка".

Одним из главных эпизодов этой спецоперации стало уклонение борта "Прымар" от вражеского ПЗРК.

Хотя российские захватчики делали все возможное, чтобы воспрепятствовать выполнению боевой задачи, мастера ГУР продолжили операцию и получили очередной важный результат, ослабляющий российскую оккупационную армию.

Зрелищные кадры методической боевой работы "Прымар" ГУР смотрите в видео.

