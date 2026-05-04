ГУР обнародовало информацию о новейшем российском дроне "Клин"
Категория
Технологии
Дата публикации

ГУР обнародовало информацию о новейшем российском дроне "Клин"

ГУР
Клин
Читати українською

Главное управление разведки Министерства обороны Украины обнародовало информацию о российском баражирующем боеприпасе "Клин".

Главные тезисы

  • Беспилотный аппарат “Клин” разработан компанией ООО Робоавиа и обладает уникальными техническими характеристиками, включая передовые технологии машинного зрения и навигации.
  • Дрон способен нести боевые части весом до 5 кг и обеспечивает автоматический захват цели и высокую точность полета.

ГУР обнародовало данные о российском БпЛА из ИИ "Клин"

В разделе "Компоненты в оружии" портала War&Sanctions опубликованы интерактивная 3D-модель, информация об основных составляющих и компонентах БПЛА "Клин".

Беспилотник разработки и производства ООО "Робоавиа" имеет фюзеляж типа "дельта-крыло" длиной 1,6 м и размахом крыльев 1,9 м. В качестве силовой установки используется бесколлекторный электромотор Scorpion F-4225-500KV V2 (КНР), который питают две современные батареи.

Важным отличием является использование технологии машинного зрения с возможностью автоматического захвата цели, реализуемого на базе компьютерного модуля Nvidia Jetson TX2 (США). Подобные решения уже были идентифицированы ранее в других российских беспилотниках — V2U, Ланцет, Zala, а также российско-иранской Геране-2 серии MS.

БпЛА "Клин"

В качестве полетного контроллера используется доступное коммерческое решение Cube Orange (Австралия), навигационная система реализована модулем Holybro F9P (КНР), который для повышения точности имеет режим RTK (Real-Time Kinematic). Связь обеспечивает радиомодем LoRa, основным элементом которого является радиомодуль Ra-01H производства Ai-Thinker (КНР).

Другие платы БПЛА содержат компоненты американских, швейцарских, тайваньских и южнокорейских производителей.

Клин может нести кумулятивную или фугасную боевую часть весом до 5 килограммов.

Еще одним характерным отличием данного БПЛА является наличие развитого переднего управляющего сопротивления, позволяющего корректировать курс захода на цель при разных углах атаки на разной скорости.

Заявленная россиянами максимальная скорость при заходе на цель — 300 км/ч.

Враг также декларирует наличие морской и сухопутной модификации. В морской система дистанционного подрыва реализована радаром, а в сухопутной — лидером.

Больше по теме

Категория
Технологии
Дата публикации
Додати до обраного
ГУР обнародовало данные о новой крылатой ракете РФ
ГУР
ГУР
Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
НРК "Лють" с боевым модулем прикрывают воинов ГУР на фронте — видео
ГУР
Лють
Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
ГУР заявил о рекордных потерях кадыровского "Ахмата" — видео
ГУР
Новая спецоперация ГУР - все подробности и видео

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?