ГУР обнародовало информацию о новейшем российском дроне "Клин"

Главное управление разведки Министерства обороны Украины обнародовало информацию о российском баражирующем боеприпасе "Клин".
Главные тезисы
- Беспилотный аппарат “Клин” разработан компанией ООО Робоавиа и обладает уникальными техническими характеристиками, включая передовые технологии машинного зрения и навигации.
- Дрон способен нести боевые части весом до 5 кг и обеспечивает автоматический захват цели и высокую точность полета.
ГУР обнародовало данные о российском БпЛА из ИИ "Клин"
В разделе "Компоненты в оружии" портала War&Sanctions опубликованы интерактивная 3D-модель, информация об основных составляющих и компонентах БПЛА "Клин".
Важным отличием является использование технологии машинного зрения с возможностью автоматического захвата цели, реализуемого на базе компьютерного модуля Nvidia Jetson TX2 (США). Подобные решения уже были идентифицированы ранее в других российских беспилотниках — V2U, Ланцет, Zala, а также российско-иранской Геране-2 серии MS.
В качестве полетного контроллера используется доступное коммерческое решение Cube Orange (Австралия), навигационная система реализована модулем Holybro F9P (КНР), который для повышения точности имеет режим RTK (Real-Time Kinematic). Связь обеспечивает радиомодем LoRa, основным элементом которого является радиомодуль Ra-01H производства Ai-Thinker (КНР).
Другие платы БПЛА содержат компоненты американских, швейцарских, тайваньских и южнокорейских производителей.
Клин может нести кумулятивную или фугасную боевую часть весом до 5 килограммов.
Заявленная россиянами максимальная скорость при заходе на цель — 300 км/ч.
Враг также декларирует наличие морской и сухопутной модификации. В морской система дистанционного подрыва реализована радаром, а в сухопутной — лидером.
