ГУР обнародовало информацию о новейшем российском дроне "Клин"

ГУР обнародовало данные о российском БпЛА из ИИ "Клин"

В разделе "Компоненты в оружии" портала War&Sanctions опубликованы интерактивная 3D-модель, информация об основных составляющих и компонентах БПЛА "Клин".

Беспилотник разработки и производства ООО "Робоавиа" имеет фюзеляж типа "дельта-крыло" длиной 1,6 м и размахом крыльев 1,9 м. В качестве силовой установки используется бесколлекторный электромотор Scorpion F-4225-500KV V2 (КНР), который питают две современные батареи.

Важным отличием является использование технологии машинного зрения с возможностью автоматического захвата цели, реализуемого на базе компьютерного модуля Nvidia Jetson TX2 (США). Подобные решения уже были идентифицированы ранее в других российских беспилотниках — V2U, Ланцет, Zala, а также российско-иранской Геране-2 серии MS.

В качестве полетного контроллера используется доступное коммерческое решение Cube Orange (Австралия), навигационная система реализована модулем Holybro F9P (КНР), который для повышения точности имеет режим RTK (Real-Time Kinematic). Связь обеспечивает радиомодем LoRa, основным элементом которого является радиомодуль Ra-01H производства Ai-Thinker (КНР).

Другие платы БПЛА содержат компоненты американских, швейцарских, тайваньских и южнокорейских производителей.

Клин может нести кумулятивную или фугасную боевую часть весом до 5 килограммов.

Еще одним характерным отличием данного БПЛА является наличие развитого переднего управляющего сопротивления, позволяющего корректировать курс захода на цель при разных углах атаки на разной скорости.

Заявленная россиянами максимальная скорость при заходе на цель — 300 км/ч.