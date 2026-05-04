ГУР оприлюднило інформацію про новітній російський дрон "Клин"

Головне управління розвідки Міністерства оборони України оприлюднило інформацію про російський баражуючий боєприпас "Клин".
Головні тези:
- Російський безпілотний апарат «Клин» розроблений компанією ТОВ «Робоавіа» та має унікальні технічні характеристики.
- Дрон оснащений передовими технологіями машинного зору та навігаційної системи, що забезпечує автоматичне захоплення цілі та високу точність польоту.
- БПЛА може нести різноманітні бойові частини вагою до 5 кг та має можливість швидкого та точного наведення на ціль.
ГУР оприлюднило дані про російський БпЛА з ШІ “Клин”
У розділі "Компоненти у зброї" порталу War&Sanctions опубліковані інтерактивна 3D-модель, інформація про основні складові та компоненти БПЛА "Клин".
Важливою відмінністю є використання технології машинного зору з можливістю автоматичного захоплення цілі, реалізованого на базі комп’ютерного модуля Nvidia Jetson TX2 (США). Подібні рішення вже були ідентифіковані раніше в інших російських безпілотниках — V2U, "Ланцет", Zala, а також російсько-іранській "Герані-2" серії MS.
Як польотний контролер використовується доступне комерційне рішення Cube Orange (Австралія), навігаційна система реалізована модулем Holybro F9P (КНР), який для підвищення точності має режим RTK (Real-Time Kinematic). Зв’язок забезпечує радіомодем LoRa, основним елементом якого є радіомодуль Ra-01H виробництва Ai-Thinker (КНР).
Інші плати БПЛА містять компоненти американських, швейцарських, тайванського та південнокорейського виробників.
"Клин" може нести кумулятивну або фугасну бойову частину вагою до 5 кілограмів.
Заявлена росіянами максимальна швидкість при заході на ціль — 300 км/год.
Ворог також декларує наявність морської та сухопутної модифікації. В морській система дистанційного підриву реалізована радаром, а в сухопутній — лідаром.
