ГУР оприлюднило інформацію про новітній російський дрон "Клин"

ГУР оприлюднило дані про російський БпЛА з ШІ “Клин”

У розділі "Компоненти у зброї" порталу War&Sanctions опубліковані інтерактивна 3D-модель, інформація про основні складові та компоненти БПЛА "Клин".

Безпілотник розробки та виробництва ТОВ "Робоавіа" має фюзеляж типу "дельта-крило" довжиною 1,6 м та розмахом крил 1,9 м. Як силова установка використовується безколекторний електромотор Scorpion F-4225-500KV V2 (КНР), який живлять дві сучасні полегшені акумуляторні батареї 6S типу Li-AFB. Поширити

Важливою відмінністю є використання технології машинного зору з можливістю автоматичного захоплення цілі, реалізованого на базі комп’ютерного модуля Nvidia Jetson TX2 (США). Подібні рішення вже були ідентифіковані раніше в інших російських безпілотниках — V2U, "Ланцет", Zala, а також російсько-іранській "Герані-2" серії MS.

БпЛА “Клин”

Як польотний контролер використовується доступне комерційне рішення Cube Orange (Австралія), навігаційна система реалізована модулем Holybro F9P (КНР), який для підвищення точності має режим RTK (Real-Time Kinematic). Зв’язок забезпечує радіомодем LoRa, основним елементом якого є радіомодуль Ra-01H виробництва Ai-Thinker (КНР).

Інші плати БПЛА містять компоненти американських, швейцарських, тайванського та південнокорейського виробників.

"Клин" може нести кумулятивну або фугасну бойову частину вагою до 5 кілограмів.

Ще однією характерною відмінністю даного БПЛА є наявність розвинутого переднього керуючого опірення, яке дозволяє коригувати курс заходу на ціль при різних кутах атаки на різній швидкості. Поширити

Заявлена росіянами максимальна швидкість при заході на ціль — 300 км/год.